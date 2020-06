Δακτυλιοειδής έκλειψη ηλίου σήμερα: Πώς μπορείτε να την παρακολουθήσετε

Η έκλειψη αυτού του είδους συμβαίνει όταν η Σελήνη είναι πολύ μακριά από τη Γη για να καλύψει τελείως τον δίσκο του Ήλιου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας φωτεινός δακτύλιος γύρω από το σκοτεινιασμένο φεγγάρι.

AΟι επιστήμονες προειδοποιούν ότι προκειμένου κάποιος να παρακολουθήσει μία έκλειψη θα πρέπει να λάβει τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η παρατήρηση της έκλειψης πρέπει να γίνει μόνο με ειδικά ηλιακά φίλτρα και όχι με γυμνά μάτια, επειδή υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την υγεία.

Η δακτυλιοειδής έκλειψη θα είναι ορατή κυρίως στην Αφρική και στην Ασία, αλλά μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει την διαδικασία σε διάφορα site στο διαδίκτυο.Ένα από αυτά είναι ο ιστότοπος της NASA, που ακολουθεί τη διαδρομή της έκλειψης σε έναν διαδραστικό χάρτη.

Two special celestial events are happening today and tomorrow.



Today--June 20--is the summer solstice in the northern hemisphere.



Tomorrow--June 21--is the annular solar eclipse in Africa & Asia.



Curious about the solstice or annular solar eclipse? ? https://t.co/wts5UDVAIQ pic.twitter.com/FBjFE54T94