Κορονοϊός: Οδηγός επιβίωσης στο lockdown - Τι ισχύει μέχρι 30 Νοεμβρίου (Βίντεο)

Ο πρωθυπουργός έκανε δεκτή την εισήγηση των λοιμωξιολόγων για καθολικό lockdown, προκειμένου να περιοριστεί η εκθετική αύξηση των κρουσμάτων, των ασθενών στις ΜΕΘ, αλλά και των θανάτων από τον κορονοϊό στην Ελλάδα.

«Από το πρωί του Σαββάτου στις 6:00 μπαίνουμε σε οριζόντια αναστολή δραστηριοτήτων για τρεις εβδομάδες, ως τις 30 Νοεμβρίου. Επανέρχονται τα SMS στο 13033, ανοιχτά μένουν σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, δομές υγείας, τα μαγαζιά που παραδίδουν φαγητό. Τα σχολεία ειδικής αγωγής θα είναι ανοιχτά σε όλες τις βαθμίδες, καθώς και τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία. Τα Γυμνάσια και τα Λύκεια θα λειτουργήσουν με εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Στο δεύτερο lockdown στη χώρα, τρία πρόσθετα μέτρα στήριξης που θα ισχύσουν για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων:

1) Όσοι μπαίνουν σε αναστολή για Νοέμβριο, θα πάρουν 800 ευρώ αντί για 534 ευρώ πέραν του δώρου Χριστουγέννων.

2) Τα επιδόματα ανεργίας που έληγαν από Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο παρατείνονται κατά δύο μήνες,

3) 400 ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους

Ποιες επιχειρήσεις παραμένουν ανοιχτές και ποιες κλείνουν

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης μια σειρά από καταστήματα και επιχειρήσεις θα παραμείνουν ανοιχτά κατά τη διάρκεια του lockdown. Από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου και ώρα 06.00 σε όλη την επικράτεια:

-Επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα

-Επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα

Επιτρέπονται ενδεικτικά οι παρακάτω δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα:

-Καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, φούρνοι, ιχθυοπωλεία κλπ) λειτουργούν με το κανονικό τους ωράριο.

-Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες.

-Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων πώλησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού μόνο για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών.

-Επιτρέπονται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.)

Για ποιους επιτρέπεται το take away

Σημειώνεται, πως οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και καθ΄ οδόν εξυπηρέτησης (drive through) επιτρέπονται μόνον στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση

-Καθαριστήρια

-Περίπτερα (24ώρο)

-Φαρμακεία

-Πρατήρια καυσίμων

-Υπηρεσίες υγείας, κτηνιατρικών υπηρεσιών

-Pet shops

Πώς θα λειτουργούν οι λαϊκές αγορές

Η λειτουργία των λαϊκών αγορών πραγματοποιείται με τη συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων, λειτουργία παράλληλων αγορών και απόσταση πάγκων 5 μέτρων. Επίσης, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου οι Υπεραγορές τροφίμων καθώς και κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως 17:00.

Πότε κλείνουν τα κομμωτήρια

Ο Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε ότι τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής δεν θα κλείσουν άμεσα από το Σάββατο, αλλά μπορούν να μείνουν ανοιχτά το Σαββατοκύριακο και να τεθούν σε αναστολή λειτουργίας από την Δευτέρα.

Τι ισχύει με την εκπαίδευση - Ποια σχολεία μένουν ανοιχτά

Κλειστά λόγω lockdown θα είναι τα Γυμνάσια και τα Λύκεια όλης της χώρας, ενώ τα μαθήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα γίνονται εξ αποστάσεως με τηλεκπαίδευση. Ανοιχτά, ωστόσο παραμένουν τα δημοτικά σχολεία, τα νηπιαγωγεία και τα σχολεία ειδικής αγωγής, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Δια ζώσης, λοιπόν, συνεχίζουν τη λειτουργία τους σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, νηπιαγωγεία και δημοτικά, καθώς και τα ολοήμερα σχολεία, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει δυνατότητα για εγγραφές στα ολοήμερα, προκειμένου να αποκομίσουν οι μαθητές εκπαιδευτικά οφέλη, να υποστηριχθούν έμπρακτα οι οικογένειες και να αποφευχθεί η επαφή με ομάδες αυξημένου κινδύνου, κυρίως παππούδες και γιαγιάδες. Οι αποφάσεις για τα σχολεία θα ισχύσουν από τη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, και για τρεις εβδομάδες. Ως προς τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, θα συνεχιστεί κανονικά η δια ζώσης λειτουργία τους. Έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τους μαθητές και τις οικογένειές τους, ανάμεσα σε άλλους λόγους γιατί επιβαρύνονται δυσανάλογα από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Τα σχολεία που αναστέλλουν τη δια ζώσης λειτουργία τους ξεκινούν άμεσα υποχρεωτική σύγχρονη τηλεκπαίδευση, ως εκ τούτου οι διευθυντές καλούνται να εκπονήσουν προγράμματα για σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο, η ύλη θα προχωράει κανονικά μέσω της τηλεκπαίδευσης.

Τι γίνεται με φροντιστήρια, πανεπιστήμια και ΙΕΚ

Από την άλλη πλευρά τα φροντιστήρια, οι δομές μελέτης και τα κέντρα ξένων γλωσσών θα βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας για το ίδιο χρονικό διάστημα και θα μπορούν να λειτουργούν μόνο μέσω τηλεκπαίδευσης. Παράλληλα, μέσω τηλεκπαίδευσης θα λειτουργούν τα ΙΕΚ, το μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, τα Κολλέγια και τα Πανεπιστήμια (στα δύο τελευταία επιτρέπονται δια ζώσης μόνο τα εργαστήρια και κλινικές ασκήσεις του τελευταίου έτους προπτυχιακών προγραμμάτων φοιτητών).

Με κωδικό 4 η μετακίνηση για σχολείο - Ποια τα απαραίτητα έντυπα

Πλέον, ο αριθμός 4 στο 13033 θα επιτρέπει τη συνοδεία των μαθητών στο σχολείο. Παράλληλα, οι γονείς - συνοδοί πρέπει να έχουν μαζί τους το απαραίτητο έγγραφο που δηλώνει ότι το παιδί τους φοιτά στο συγκεκριμένο σχολείο. Το συγκεκριμένο έγγραφο, που ονομάζεται Βεβαίωση Κυκλοφορίας Ανηλίκου/ης Μαθητή/τριας θα πρέπει να έχει την υπογραφή του διευθυντή του σχολείου.

Το παρακάτω έγγραφο θα πρέπει να το επιδεικνύει ο εκάστοτε γονέας - συνοδός στους ελέγχους της αστυνομίας για να μην δεχθεί πρόστιμο. Για μεμονωμένες μετακινήσεις μαθητών/τριών απαιτείται συμπληρωμένο το κάτωθι έντυπο:

Βεβαίωση Κυκλοφορίας Ανηλίκου/ης Μαθητή/τριας (PDF)

Πώς θα πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις - Ποια τα απαραίτητα έγγραφα

Κατά τη διάρκεια του lockdown, οι πολίτες οφείλουν να επιστρέψουν στις συνήθειες της περασμένης άνοιξης και να πραγματοποιούν μόνο τις αναγκαίες μετακινήσεις, εφόσον έχουν στείλει το απαραίτητο SMS στο 13033 ή έχουν μαζί τους την βεβαίωση μετακίνησης από το forma.gov.gr.

Σύμφωνα με τις επίσημες, οδηγίες, οι πολίτες ολόκληρης της χώρας μπορούν να πραγματοποιούν τις απαραίτητες μετακινήσεις εν μέσω lockdown μόνο με τους παρακάτω τρόπους:

Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες.

Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.

Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ), όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.

Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη ή συνοδεία ανηλίκων μαθητών από/προς το σχολείο.

Μετάβαση σε τελετή κηδείας υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.

Σε κάθε μετακίνηση οι πολίτες υποχρεούνται να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωσης κίνησης (εκτυπωμένο ή χειρόγραφο) ή το SMS επιβεβαίωσης, για να το επιδείξουν σε περίπτωση ελέγχου.

Μετάβαση στην εργασία

Για μετάβαση προς και από την εργασία κατά τις εργάσιμες ώρες, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια (τύπου A) και παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου, από τον ίδιο.

Για όλες τις άλλες μετακινήσεις, η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή (τύπου Β), υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με προσωπική του ευθύνη και περιέχει το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την διεύθυνση κατοικίας και την ώρα μετακίνησης του πολίτη, καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης.

Πάγια βεβαίωση κίνησης (Τύπου Α)

Για πάγια βεβαίωση κίνησης (Τύπου Α) προς και από την εργασία απαιτείται συμπληρωμένο το κάτωθι έντυπο: Ημερομηνία, ώρα, υπογραφή

Αποστολή SMS στο 13033 και συμπλήρωση εντύπου

Η αποστολή των SMS στο 13033 γίνεται ως εξής: Αριθμός λόγου εξόδου από 1 έως 6 (κενό) ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας.

Ο αριθμός 1 αντιστοιχεί σε: Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό Ο αριθμός 2 αντιστοιχεί σε: Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ) Ο αριθμός 3 αντιστοιχεί σε: Μετάβαση στην τράπεζα σε μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή Ο αριθμός 4 αντιστοιχεί σε: Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη Ο αριθμός 5 αντιστοιχεί σε: Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο αριθμός 6 αντιστοιχεί σε: Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.

Όσοι στέλνουν SMS θα λαμβάνουν ως απάντηση: Μετακίνηση κενό Χ κενό Όνομα Επίθετο κενό Διεύθυνση Κατοικίας - Σε περίπτωση ελέγχου, θα πρέπει να επιδεικνύετε το SMS μαζί με την αστυνομική σας ταυτότητα.

Ποια μέτρα στήριξης ανακοίνωσε ο Σταϊκούρας για την ενίσχυση επιχειρήσεων και εργαζομένων

Συνολικά 11 μέτρα στήριξης για την ενίσχυση της οικονομίας για το διάστημα του lockdown των επόμενων τριών εβδομάδων ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας. Το σύνολο των μέτρων κοστίζει 3,3 δισ. ευρώ και το ποσό αυτό προέρχεται από τον «κουμπαρά» των 37,5 δισ. ευρώ που έχει κρατήσει η κυβέρνηση, όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών. Πρόκειται για παρεμβάσεις που καλύπτουν εργαζόμενους, ανέργους, επιχειρήσεις, κυρίως μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, δανειολήπτες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αναλυτικά ο κ. Σταϊκούρας ανακοίνωσε τα παρακάτω μέτρα:

Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων-εργοδοτών, ανά την επικράτεια, που πλήττονται σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, δύνανται να τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας. Συνεπώς, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά με το διάστημα που τίθενται σε αναστολή. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αναλογικά, και όλες οι ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού. Το κόστος του μέτρου υπολογίζεται, με βάση τα νέα δεδομένα, στα 675 εκατ. ευρώ, μόνο για το μήνα Νοέμβριο. Σήμερα, εκτός της επέκτασης του μέτρου, ανακοινώνουμε και μία πρόσθετη πολιτική επιλογή οικονομικής ενίσχυσης των εργαζομένων, ενόψει των εορτών: Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων μέχρι και χθες, 4 Νοεμβρίου 2020, που τίθενται σε αναστολή κατά τον μήνα Νοέμβριο, θα λάβουν, εντός Δεκεμβρίου, αντί για 534 ευρώ, 800 ευρώ, υπολογιζόμενο αναλογικά για τις ημέρες που τέθηκαν σε αναστολή. Η εφάπαξ αυτή οικονομική ενίσχυση στους εργαζόμενους είναι επιπλέον της κάλυψης του δώρου Χριστουγέννων, όπως ήδη έχει εξαγγελθεί και θα εφαρμοστεί. Το κόστος υπολογίζεται στα 215 εκατ. ευρώ. Για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, στις οποίες περιλαμβάνεται πλέον το λιανεμπόριο και άλλες δραστηριότητες, παρέχεται δυνατότητα αναστολής καταβολής του ΦΠΑ, πληρωτέου τον μήνα Νοέμβριο, μέχρι τις 30 Απριλίου 2021. Η εν λόγω οφειλή θα αποπληρωθεί σε 12 δόσεις με μηδενικό επιτόκιο, ή 24 δόσεις με επιτόκιο 2,5%, από τον Μάιο του 2021 και έπειτα. Το κόστος υπολογίζεται στα 230 εκατ. ευρώ. Για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, στις οποίες περιλαμβάνεται πλέον το λιανεμπόριο και άλλες δραστηριότητες, δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, πληρωτέων τον μήνα Νοέμβριο. Η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις, στο τέλος τις ισχύουσας ρύθμισης. Το κόστος υπολογίζεται στα 66 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι για όλες τις πληττόμενες επιχειρήσεις ισχύουν οι ρυθμίσεις που πρόσφατα ψηφίσαμε στη Βουλή, και καλύπτουν τους προηγούμενους μήνες. Για τους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή, ανά την επικράτεια, δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών, πληρωτέων τον μήνα Νοέμβριο. Η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις, στο τέλος τις ισχύουσας ρύθμισης. Το κόστος υπολογίζεται στα 27 εκατ. ευρώ. Συνεχίζεται η αναστολή πληρωμής δόσεων τραπεζικών δανείων, με βάση τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, σε συνεννόηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, έως το τέλος του έτους. Επεκτείνονται όλα τα επιδόματα ανεργίας που έληξαν και λήγουν τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, κατά 2 μήνες. Το κόστος υπολογίζεται στα 308 εκατ. ευρώ. Χορηγείται νέα εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ύψους 400 ευρώ, σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους, κατ’ αναλογία της ενίσχυσης του Απριλίου. Το συγκεκριμένο μέτρο πολιτικής αφορά σε περίπου 130.000 άνεργους συμπατριώτες μας, που απέκτησαν την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου μετά την 1η Μαρτίου 2020. Το κόστος υπολογίζεται στα 50 εκατ. ευρώ. Όλες οι επιχειρήσεις που πλήττονται σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, πλέον ανά την επικράτεια, δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% στα επαγγελματικά τους ακίνητα. Το ίδιο ισχύει και για την κύρια κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας, αλλά και για τη φοιτητική κατοικία των τέκνων τους, ανά την επικράτεια. Επιπλέον όμως, από τον μήνα Νοέμβριο, για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα, το 1/2 της ζημίας τους δεν θα συμψηφίζεται με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, όπως προβλέπεται μέχρι σήμερα, αλλά θα καταβάλλεται άμεσα στους δικαιούχους, και θα πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Το κόστος υπολογίζεται στα 30 εκατ. ευρώ. Διευρύνεται η λίστα των επιχειρήσεων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4. Οι επιχειρήσεις που κλείνουν με κρατική εντολή, δικαιούνται να συμμετάσχουν στο χρηματοδοτικό σχήμα, ανεξαρτήτως πτώσης τζίρου τους, ενώ λαμβάνουν κατ’ ελάχιστο 2.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι ισχύουν όλα όσα έχουν εξαγγελθεί το Σάββατο, αναφορικά τόσο με τη μη επιστροφή του 50% της ενίσχυσης, όσο και με το δικαίωμα συμμετοχής όλων των ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και των νέων επιχειρήσεων. Το κόστος της ενισχυμένης Επιστρεπτέας Προκαταβολής 4 υπολογίζεται στο 1 δισ. ευρώ. Και της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5 στα 700 εκατ. ευρώ. Επεξεργαζόμαστε, και σύντομα θα ανακοινώσουμε, νέο σχέδιο για την παράταση πληρωμής των επιταγών.

Μείωση ενοικίου 40% – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Η υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% στα επαγγελματικά τους ακίνητα την οποία ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας αφορά όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου. Δείτε αναλυτικά εδώ τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου.

Το ίδιο ισχύει και για την κύρια κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας, αλλά και για τη φοιτητική κατοικία των τέκνων τους, ανά την επικράτεια.

Επιπλέον όμως, από τον μήνα Νοέμβριο, για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα, το 1/2 της ζημίας τους δεν θα συμψηφίζεται με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, όπως προβλέπεται μέχρι σήμερα, αλλά θα καταβάλλεται άμεσα στους δικαιούχους, και θα πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Το κόστος του μέτρου υπολογίζεται από το υπουργείο Οικονομικών στα 30 εκατ. ευρώ.

