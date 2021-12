Tα ζώδια σήμερα 9 Δεκεμβρίου

Κριός

Αν και σε μια πιο… λάιτ εκδοχή είναι πιθανό να αποκτήσεις σέξι εσώρουχα ή και να υιοθετήσεις ένα styling με σημείο αναφοράς το μαύρο χρώμα, η Αφροδίτη στον 10ο ηλιακό οίκο σου μπορεί να σε φέρει σε επαφή με μια… όχι ευχάριστη πτυχή της πραγματικότητας. Επιπλέον, δεν είναι σκόπιμο να προβείς σε μια «ολοκληρωτική» αισθητική παρέμβαση, ιδιαίτερα στο πρόσωπό σου, αφού θα μείνουν σημάδια που δεν θα σου αρέσουν. Παράλληλα, ο Αρης στον Σκορπιό σηματοδοτεί κινδύνους για τα κεκτημένα σου αλλά και μια τάση φυγής, που καλό είναι να μην λάβει ανθυγιεινές διαστάσεις.

Ταύρος

Πέρα από την τάση σου σε διαβάσματα, θεάματα ή ακροάματα μυστηρίου ή με… σέξι περιεχόμενο, με την Αφροδίτη στον 9ο ηλιακό οίκο σου είναι πιθανό να μάθεις ή και να δεις κάτι δυσάρεστο, που θα σε ρίξει ψυχολογικά. Ισως πάλι να πέσεις θύμα μιας παρακολούθησης, που βέβαια δεν έχει και τόσο… αγνά κίνητρα, ενώ είναι σκόπιμο να μην εκτίθεσαι με αγνώστους στο διαδίκτυο, αφού ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να κρύβεται από πίσω! Παράλληλα, ο Αρης στον Σκορπιό σηματοδοτεί μια κρίση εμπιστοσύνης σε μια σχέση ή συνεργασία σου, ίσως όμως να παρασυρθείς και από κάποιον/α που σου παριστάνει το/την φίλο/η.

Δίδυμοι

Η Αφροδίτη στον 8ο ηλιακό οίκο σου συνηγορεί στο να λάβεις μια αποζημίωση ή μια κληρονομιά αλλά ο λόγος που θα συμβεί αυτό συνδέεται με κάτι δυσάρεστο που θα συμβεί σε κάποιον/α άλλον/η και αν είναι δικός σου άνθρωπος, θα είναι σαν να σου χρυσώνουν το… πικρό χάπι! Ισως βέβαια να κυριαρχηθείς και από ένα πάθος, που στο… βάθος του τούνελ δεν έχει φως αλλά μόνον πηχτό σκοτάδι. Παράλληλα, ο Αρης στον Σκορπιό σηματοδοτεί μια ευπάθεια σε ιώσεις και μολύνσεις, που θα χρειαστούν φαρμακευτική αγωγή, ενώ στα εργασιακά σου έχουν ήδη βγει τα «μαχαίρια» και πρόσεξε μήπως φας καμιά… πισώπλατη!

Καρκίνος

Πέρα από το σεξ απίλ, που σου προσδίδει και το οποίο έλκει και… ολίγον «σκοτεινές» προσωπικότητες, η Αφροδίτη απέναντί σου συνηγορεί σε κάτι δυσάρεστο σε έναν δικό σου άνθρωπο, που θα ενεργοποιήσει μια αίσθηση ματαιότητας αλλά από την στιγμή που δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι’ αυτό… φιλοσόφησέ το και λίγο, για να μην σε πάρει από κάτω. Παράλληλα, με τον Αρη στον Σκορπιό να σηματοδοτεί δόλιες ενέργειες αλλά και την ανάγκη σου να ξεφύγεις από τα δύσκολα, καλό είναι να αποφύγεις οτιδήποτε ανθυγιεινό, ξεκινώντας από το ποτό, αφού ένα μεθύσι μπορεί να έχει πολύ άσχημες παρενέργειες.

Λέων

Αυτήν την περίοδο η καθαριότητα δεν είναι μόνον… μισή αρχοντιά αλλά και ένας τρόπος για να απαλλαγείς από οτιδήποτε βρώμικο υπάρχει γύρω σου ή μέσα σου και θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μεγάλο πρόβλημα. Επιπλέον βέβαια, με την Αφροδίτη στον 6ο ηλιακό οίκο σου ενδέχεται να συμβεί κάτι δυσάρεστο σε ένα συγγενικό σου πρόσωπο ή σε ένα αγαπημένο σου pet. Παράλληλα, ο Αρης στον Σκορπιό σηματοδοτεί κινδύνους για τον χώρο σου, είτε από την δράση… πονηρών που σχεδιάζουν να τον επισκεφθούν όταν λείπεις, είτε λόγω μιας εκτεταμένης διαρροής ή και πλημμυρικών φαινομένων, γι’ αυτό να επαγρυπνείς.

Παρθένος

Το να σου αρέσουν τα θρίλερ δεν είναι βέβαια κακό, είναι όμως τελείως διαφορετικό πράγμα το να τα ζεις ως αναγνώστης, θεατής ή ακροατής, από το να τα βιώνεις επί προσωπικού, συνοδεία υπαρξιακών προβληματισμών του τύπου to be or not to be. Κι επειδή με την Αφροδίτη στον 5ο ηλιακό οίκο σου, αυτές είναι οι δύο βασικές επιλογές σου, μείνε στην πιο δημιουργική, πολύ περισσότερο αν συμβεί κάτι που δεν αλλάζει και θα σε πονέσει. Παράλληλα, ο Αρης στον Σκορπιό σηματοδοτεί πονηριές και απάτες σε βάρος σου και πρακτικά δεν είναι να εμπιστεύεσαι κανέναν, ενώ αν ταξιδέψεις να προσέχεις τα νερά και τους πάγους.

Ζυγός

Με την Αφροδίτη στον 4ο ηλιακό οίκο σου να συνηγορεί σε ένα ξεκαθάρισμα στο χώρο σου, όσον αφορά στις δικές σου πρωτοβουλίες καλείσαι να ξεβρωμίσεις τον τόπο, ίσως μάλιστα να ανακαλύψεις και κάτι κρυμμένο ή και…μακάβριο! Αν τώρα συμβεί κάτι το δυσάρεστο στο οικογενειακό σου περιβάλλον, από την στιγμή που δεν αλλάζει, μείνε στα όποια οφέλη θα αποκομίσεις από αυτό στα πλαίσια του «ουδέν κακόν, αμιγές καλού». Παράλληλα ο Αρης στον Σκορπιό σηματοδοτεί απάτες ή και άστοχες κινήσεις στα οικονομικά και τα εργασιακά σου, ίσως όμως να υπάρξουν και αναγκαία έξοδα για λόγους υγείας.

Σκορπιός

Με την Αφροδίτη στον 3ο ηλιακό οίκο σου να είναι «αγκαζέ» με τον… φίλο σου τον Πλούτωνα, ακόμη και μια δυσάρεστη είδηση μπορεί να συνοδευτεί από τον… σφυγμό της γοητείας που πάντα σου ασκεί μια καταστροφή. Ισως πάλι να μπεις από μόνος/η σε μια διαδικασία διερεύνησης του αγνώστου, είναι όμως άλλο πράγμα να ασχολείσαι με τα μυστήρια του κόσμου τούτου κι άλλο με το τι έκανε ή θα κάνει ένα πρόσωπο που σε ενδιαφέρει, πέφτοντας πολύ… χαμηλά! Παράλληλα βέβαια, ο Αρης στο ζώδιό σου σηματοδοτεί ένα είδος προδοσίας αλλά συνάμα και μια δική σου άστοχη παρέμβαση, αφού… αλλού κρύβεται ο/η ένοχος!

Τοξότης

Με την Αφροδίτη στον 2ο ηλιακό οίκο σου να προσεγγίζει τον Πλούτωνα, τόσο αυτά που κερδίζεις, όσο και αυτά που χάνεις σε ορίζουν, με συνέπεια να παθιάζεσαι και εδώ βέβαια υπάρχει ο κίνδυνος να «κολλήσεις» σε κάτι καταστροφικό. Ισως βέβαια να συμβεί και κάτι που δεν εξαρτάται τόσο από την δική σου θέληση αλλά είναι απόρροια γενικότερων εξελίξεων και… μακάρι να είσαι στην πλευρά των κερδισμένων! Παράλληλα, ο Αρης στον Σκορπιό σηματοδοτεί παρασκηνιακές ενέργειες σε βάρος σου ή και το ενδεχόμενο να παγιδευτείς σε μια κατάσταση, να προσέχεις ωστόσο και την υγεία σου, αφού είσαι ευπαθής σε ιώσεις.

Αιγόκερως

Η Αφροδίτη στο ζώδιό σου αναζητεί το απόλυτο και σε μια τέτοια φάση είναι εύκολο να διαγράψεις οριστικά από την ζωή σου όποιον/α δεν σου κάνει, το σωστό όμως θα ήταν να ξεκινήσεις την εκκαθάριση και την αναγέννηση από το… μέσα σου, αφού πάντα θα καθρεφτίζει τις επιλογές σου. Η κάθαρση βέβαια μπορεί να αφορά και στις τοξίνες που έχουν εγκατασταθεί στο σώμα σου. Παράλληλα, ο Αρης στον Σκορπιό σηματοδοτεί ίντριγκες και δολοπλοκίες στο περιβάλλον σου, με μια φιλία σου να τίθεται εν αμφιβόλω, ίσως όμως να συμμετάσχεις και σε κάποιο είδος «σταυροφορίας» που πίσω από την βιτρίνα κρύβει σκοπιμότητες.

Υδροχόος

Με την σύνοδο Αφροδίτης-Πλούτωνα στον 12ο ηλιακό οίκο σου, μπορεί να αρχίσεις να βλέπεις… εφιάλτες, ίσως όμως να υπάρχει και φωτιά πίσω από τον «καπνό», σε σχέση με κάτι ή με κάποιον/α που δουλεύει υπόγεια και υπονομευτικά σε βάρος σου. Το βασικό πάντως είναι να τσεκάρεις και να προστατέψεις την υγεία σου, αφού απέναντι στην κακία των ανθρώπων, είναι η καθαρότητά σου που θα σε κάνει άτρωτο/η και όχι το να μετέλθεις ανάλογων μέσων. Παράλληλα, ο Αρης στον Σκορπιό σηματοδοτεί απάτες αλλά και δικές σου πρωτοβουλίες χωρίς αντίκρισμα και μην κάνεις κάτι σημαντικό, πέρα από την ενεργοποίηση της… αντικατασκοπίας σου!

Ιχθύες

Με την Αφροδίτη στον 11ο ηλιακό οίκο σου να κινείται σε… ολίγον σκοτεινά μονοπάτια, μια φιλία σου μπορεί να γίνει αιτία θλίψης, είτε λόγω ενός δυσάρεστου συμβάντος, είτε επειδή θα αποδειχθεί στην πράξη πως έτρεφες ένα «φίδι» στον κόρφο σου! Επιπλέον, να προσέχεις τις παρέες σου, αφού εμπεριέχουν και άτομα που δεν είναι διόλου… αθώα! Παράλληλα, ο Αρης στον Σκορπιό σηματοδοτεί ένα μεταφυσικό βίωμα ή και ανάλογες αναζητήσεις από την πλευρά σου αλλά όσον αφορά στον «πραγματικό» κόσμο, όλα διέπονται από πονηριές και αν η διαίσθησή σου σε προειδοποιήσει για κάτι να την ακούσεις.