Δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά: Αναζητείται ακόμη ένα άτομο (βίντεο)

Αύριο Τρίτη απολογείται ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά, ενώ κομβική θεωρείται και η μαρτυρία του 19χρονου φίλου του θύματος, που παρουσιάστηκε αυτοβούλως.

Τελευταία εξέλιξη είναι ότι δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί ο καταζητούμενος τρίτος νεαρός που φαίνεται στα βίντεο στην περιοχή της οδού Αργοναυτών στην Καλαμαριά, να είναι κοντά στον 20χρονο φίλο τους, ο οποίος καταρρέει μπροστά σ έναν κάδο ανακύκλωσης και χάνει τη ζωή του από δυο στυγερά χτυπήματα από μαχαίρι στην καρδιά και στην πλάτη, κοντά στο πνευμόνι.

Ο 19χρονος φίλος του θύματος παραμένει κρατούμενος στο Αστυνομικό Μέγαρο μετά την αυτόβουλη παρουσία του στην πρώτη τακτική ανακρίτρια που διαχειρίζεται τη δικογραφία για την υπόθεση. Χθες Κυριακή του ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη για συμμορία. Θα απολογηθεί το πρωί της Τετάρτης στην ίδια ανακρίτρια. Η συμπληρωματική δίωξη για συμμορία.

αφορά και στον καταζητούμενο και μη ταυτοποιημένο μέχρι αυτήν την ώρα νεαρό που φαίνεται στα σχετικά βίντεο.

Υπάρχει η συνέχεια της αναζήτησης των αρχών μέσω του ιδεοληπτικού υλικού για να τον ταυτοποιήσουν, ενώ έχουν ασκηθεί διώξεις από την Εισαγγελία βάσει των επιβαρυντικών διατάξεων του νόμου περί αθλητικής βίας από κοινού στον 19χρονο και στον άγνωστο μέχρι τώρα νεαρό, που δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Ο 23χρονος θα απολογηθεί αύριο (Τρίτη) στη 13.00, μετά το μεσημέρι στην 1η τακτική ανακρίτρια για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας, της οπλοκατοχής και της οπλοχρησίας. Ο Νίκος Αλεξανδρής, δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωσή του, ότι το «θύμα έχει όνομα, λέγεται Κλεομένης, είναι 20 χρονών και ο δράστης του έκοψε το νήμα της ζωής με άμεσο δόλο και στοχευμένα χτυπήματα στα καίρια σημεία του σώματός του. Οι στιγμές επιβάλλουν σε όλους να σταθούμε ευλαβικά δίπλα στις τραγικές φιγούρες των γονέων και να τους υποσχεθούμε πως ο θρήνος και σπαραγμός θα έχουν ως αποτέλεσμα την λύτρωση τους» και καθιστά σαφές ότι όσοι επιχειρήσουν να σπιλώσουν τη μνήμη του θα είναι αντιμέτωποι με τον νόμο, ενώ προαναγγέλλει για νέα στοιχεία που θα προσκομίσει στην ανακρίτρια τις επόμενες ημέρες.

Ο δεύτερος δικηγόρος της οικογένειας, ο Παρασκευάς Σπυράτος, μιλάει για άρση απορρήτου από κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ώστε να γίνουν γνωστά στις αρχές τα δρομολόγια τόσο του δράστη όσο και του θύματος και των φίλων του, πριν τη μοιραία συμπλοκή που είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο του 20χρονου.

Ακόμη δυο περιστατικά οπαδικής χροιάς στη Θεσσαλονίκη

Άλλα δύο περιστατικά σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, το ένα σε ένα Κολυμβητήριο όπου αγωνίζονταν ομάδες Κ14- έφηβοι, όπου φέρεται να εισέβαλαν άτομα και ζήτησαν να βγάλουν τα σκουφάκια με διακριτικό ομάδας αθλητές και όσοι κάθονταν στον πάγκο και οι γονείς να πετάξουν τα διακριτικά. Η αστυνομία ενημερώθηκε, έφτασε στο σημείο, αλλά στο άκουσμα της έλευσης της αστυνομίας εξαφανίστηκαν.

Παράλληλα καταγράφηκε προσαγωγή τεσσάρων ανηλίκων έξω από το γήπεδο της ΜΕΝΤ, χθες μετά το μεσημέρι για έναν αγώνα που θα ξεκινούσε στις 14.30, για το γυναικείο μπάσκετ. Τα παιδιά, ηλικίας 15 ετών, και τα τέσσερα κλώτσησαν κάποιους κάδους και από κάτω πήραν κάποια ξύλα και φέρεται να έπαιζαν μεταξύ τους χωρίς να είχαν πρόθεση να χτυπήσουν κάποιον.

