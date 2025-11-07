Black Friday 2025: Τι να περιμένουμε φέτος από τις προσφορές (Βίντεο)

Παραδοσιακά, η Black Friday «πέφτει» την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου όπως καθιερώθηκε στις ΗΠΑ, δηλαδή την επόμενη ημέρα του Thanksgiving. Η Black Friday 2025 είναι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Οι εκπτώσεις ξεκινούν συνήθως από νωρίτερα με pre-Black Friday προσφορές, ενώ αρκετές συνεχίζονται και το Σαββατοκύριακο. Έτσι έχεις περισσότερο χρόνο να βρεις τις καλύτερες επιλογές σε προϊόντα όπως laptops, τηλεοράσεις και smartphones.

Θεωρητικά είναι μια ημέρα γεμάτη εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές σε χιλιάδες προϊόντα. Στην αρχή η Black Friday διαρκούσε για 24 ώρες. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η διάρκειά της Μπλακ Φράιντεϊ έχει παραταθεί. Το πόσο καιρό θα κρατήσει εξαρτάται από το κάθε κατάστημα, συχνά όμως παρατηρείται πως φτάνει έως την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου που είναι η «Cyber Monday».

Κάθε χρόνο «παραδοσιακά» η Black Friday πέφτει Νοέμβριο και γιορτάζεται την 4η Πέμπτη κάθε Νοέμβρη.

Black Friday 2025: 28 Νοεμβρίου

Black Friday 2024: 29 Νοεμβρίου

Black Friday 2023: 24 Νοεμβρίου

Black Friday 2022: 26 Νοεμβρίου

Black Friday 2021: 27 Νοεμβρίου

Black Friday 2025: Τι να περιμένουμε από τις προσφορές

Όπως αναφέρει το reader, τα τελευταία χρόνια, η Black Friday στην Ελλάδα δεν περιορίζεται σε μία μόνο ημέρα. Πολλά καταστήματα επεκτείνουν τις εκπτώσεις σε «Black Week» ή ακόμα και σε ολόκληρο δεκαήμερο.

Για το 2025, οι τάσεις δείχνουν:

Ισχυρή παρουσία online προσφορών σε ηλεκτρονικά καταστήματα

Μεγαλύτερη έμφαση σε τεχνολογία και ηλεκτρικές συσκευές

Εκπτώσεις σε είδη σπιτιού και μόδας, λόγω αυξημένης ζήτησης τα τελευταία χρόνια

Κίνητρα για γρήγορη αγορά, όπως flash sales ή έξτρα κουπόνια περιορισμένου χρόνου

Πώς να προετοιμαστείς για τη Black Friday 2025

Η Black Friday έχει και παγίδες· όχι όλες οι εκπτώσεις είναι πραγματικές. Για σωστή προετοιμασία:

Σύγκρινε τιμές από νωρίς και κράτα σημειώσεις.

Έλεγξε αξιολογήσεις προϊόντων για να αποφύγεις «ευκαιρίες» αμφίβολης ποιότητας.

Βάλε όριο στον προϋπολογισμό σου για να αποφύγεις παρορμητικές αγορές.

Προτίμησε αξιόπιστα καταστήματα με ξεκάθαρη πολιτική επιστροφών.

Ακολουθεί η Cyber Monday

Η Cyber Monday ακολουθεί τη Black Friday και το 2025 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025. Παραδοσιακά, αφορά αποκλειστικά ηλεκτρονικές προσφορές και συχνά επικεντρώνεται σε: