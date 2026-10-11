Ναυτιλία: Οι τράπεζες ανοίγουν τη χρηματοδότηση, οι Έλληνες εφοπλιστές πρωταγωνιστούν

Σε έναν από τους πλέον ανταγωνιστικούς κλάδους χρηματοδότησης επιστρέφουν δυναμικά οι ελληνικές τράπεζες, αυξάνοντας με διψήφιο ρυθμό τα χαρτοφυλάκια ναυτιλιακών δανείων και κερδίζοντας εκ νέου μερίδιο από τις διεθνείς τράπεζες που παραδοσιακά χρηματοδοτούν την ελληνόκτητη ναυτιλία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Allied Shipbroking, η συνολική τραπεζική χρηματοδότηση προς Έλληνες πλοιοκτήτες ανήλθε σε 59,69 δισ. δολάρια το 2025, αυξημένη κατά 11,5% σε σχέση με το 2024. Ωστόσο, οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες κινήθηκαν με μεγαλύτερη ένταση αυξάνοντας τη χρηματοδότησή τους κατά 33,6%, στα 24,8 δισ. δολάρια. Έτσι, το μερίδιο των τελευταίων στη χρηματοδότηση της ελληνόκτητης ναυτιλίας αυξήθηκε στο 41,5% από 34,7% έναν χρόνο νωρίτερα, την ώρα που η χρηματοδότηση από τις διεθνείς τράπεζες αυξήθηκε με σαφώς βραδύτερο ρυθμό.

Παρά την αυξανόμενη παρουσία του πλαισίου βιωσιμότητας στην αξιολόγηση των χρηματοδοτήσεων, τα βασικά κριτήρια για τις αποφάσεις των τραπεζών παραμένουν περισσότερο παραδοσιακά. Όπως επισημαίνει η Allied, οι ταμειακές ροές, η ποιότητα των assets και η μόχλευση εξακολουθούν να αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν τις αποφάσεις χρηματοδότησης.

Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη secondhand αγορά

Από πλευράς ναυτιλιακών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα στη secondhand αγορά, όπου η Ελλάδα διατηρεί σαφές προβάδισμα έναντι της Κίνας. Κατά τον τελευταίο ένα χρόνο, οι Έλληνες πλοιοκτήτες προχώρησαν στην πώληση 322 πλοίων, έναντι 163 πλοίων από Κινέζους. Από αυτές, 165 αφορούσαν bulk carriers και 124 tankers, ενώ καταγράφηκαν ακόμη 21 πωλήσεις containerships και 8 gas carriers. Στην πλευρά των αγορών, οι Έλληνες πλοιοκτήτες πραγματοποίησαν 228 αγορές πλοίων, έναντι 207 αγορών από Κινέζους. Η ελληνική αγοραστική δραστηριότητα ήταν και εδώ επικεντρωμένη στα dry bulk και τα tankers, με 110 bulk carriers και 92 tankers, ενώ αγοράστηκαν ακόμη 19 containerships και ένα gas carrier.

Η παραπάνω εικόνα δείχνει οι Έλληνες παραμένουν ιδιαίτερα ενεργοί στη secondhand αγορά, με σημαντικό όγκο συναλλαγών τόσο από την πλευρά των πωλήσεων όσο και από την πλευρά των αγορών.

Στα 982.100 δολάρια την ημέρα τα VLCC στον Ειρηνικό

Στον Ειρηνικό, τα VLCC κατέγραψαν εκρηκτική άνοδο στον Κόλπο της Μέσης Ανατολής, με το TD3C από τη Μέση Ανατολή προς την Κίνα να φτάνει τα 982.100 δολάρια ανά ημέρα. Το TD34 από τον Κόλπο του Ομάν προς την Κίνα διαμορφώθηκε σε WS 542,86, που αντιστοιχεί σε 101,35 δολάρια ανά τόνο. Για τα Suezmax δεν υπάρχει ξεχωριστό benchmark για την αγορά ανατολικά του Σουέζ. Ωστόσο, η αυξημένη δραστηριότητα στη Δυτική Αφρική και η άνοδος των ναύλων στα VLCC ενίσχυσαν τη ζήτηση και σε αυτά.

Τα LR ενισχύθηκαν, με το TC1 από τον Κόλπο της Μέσης Ανατολής προς την Ιαπωνία να φτάνει τα 227.900 δολάρια/ημέρα και το TC5 τα 166.100 δολάρια/ημέρα, καθώς οι ναύλοι των clean tankers στον Κόλπο της Μέσης Ανατολής αυξήθηκαν συνολικά. Τέλος, τα MR ενισχύθηκαν στην Άπω Ανατολή, με το TC7 από τη Σιγκαπούρη προς την ανατολική ακτή της Αυστραλίας να διαμορφώνεται στα 46.900 δολάρια/ημέρα, καθώς αυξήθηκε η ζήτηση στη Σιγκαπούρη και περιορίστηκε η διαθέσιμη χωρητικότητα για άμεση ναύλωση.

Πηγή: www.insider.gr