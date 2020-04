Τζέφρι Πάιατ: Τίποτα πιο ξεχωριστό από το Ελληνικό Πάσχα

Και συνέχισε με αναρτήσεις τις οποίες συνοδεύει με φωτογραφίες από τα μέρη που επισκέφτηκε το Πάσχα τα προηγούμενα χρόνια.

"Πέρσι ήμουν στην Κέρκυρα όπου παρά τρίχα απέφυγα τους μπότηδες που έπεφταν. Την προηγούμενη χρονιά ήμουν στην Κρήτη με τις φανταστικές μυρωδιές και τον ιεροπρεπή Επιτάφιο στην Παναγία Τριμάρτυρη", σημειώνει ο κ. Πάιατ.

"Φέτος στο σπίτι, αλλά χαρούμενος που είμαι στην Ελλάδα με τους ζεστούς, γενναιόδωρους και ταλαντούχους ανθρώπους της. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα!" καταλήγει ο Αμερικανός πρέσβης.

"Αγαπητέ πρέσβη, ας ελπίσουμε την επόμενη χρονιά να μπορούμε να είμαστε εκεί μαζί", του απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος κατάγεται από την Κέρκυρα.

