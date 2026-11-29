Τους πρώτους 120 υποψήφιους στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με έμφαση στις περιφέρειες της επαρχίας καθώς και στην Ανατολική και Δυτική Αττική. Περιλαμβάνονται πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητοι βουλευτές και πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το πρώτο αυτό κύμα αφορά κυρίως τις περιφέρειες της επαρχίας, καθώς και την Ανατολική και Δυτική Αττική. Εκτός ανακοινώσεων σε αυτή τη φάση έμειναν τα μεγάλα αστικά κέντρα (Α’ Αθηνών, Βόρειος, Νότιος και Δυτικός Τομέας Αθηνών, Α’ και Β’ Πειραιώς, Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης).

Στα ονόματα που ξεχωρίζουν περιλαμβάνονται οκτώ πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητοι βουλευτές και πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χαρακτηριστικές υποψηφιότητες που θα κατέλθουν υποψήφιοι με την ΕΛ.Α.Σ. θα είναι οι: Βασίλης Κόκκαλης, Γιώργος Καραμέρος, Μίλτος Ζαμπάρας, Διονύσης Καλαματιανός, Χάρης Μαμουλάκης, Συμεών Κεδίκογλου, Μαρίνος Σκανδάμης, Κώστας Καρπουχτσής.

Άλλες μεταγραφές και στελέχη αυτοδιοίκησης: Η ανεξάρτητη βουλευτής (πρώην Πλεύση Ελευθερίας) Έλενα Καραγεωργοπούλου, ο πρώην περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης, ο πρώην δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης, ο πρώην δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, καθώς και ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τριαντάφυλλος Αλμπάνης. Τα μεγάλα αστικά κέντρα θα ανακοινωθούν σε επόμενη φάση.

Πηγή: ertnews.gr