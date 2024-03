3 προτάσεις για θέατρο στην Αθήνα

Το μποστάνι του Μποστ Ι Θέατρο Μεταξουργείο





Μια εξωφρενικά επίκαιρη επιθεώρηση σε κείμενα του Μποστ και μουσική του Λουκιανού Κηλαηδόνη



Η Θεατρική εταιρεία "Theartes" παρουσιάζει την εξωφρενικά επίκαιρη σπονδυλωτή κωμωδία «Το μποστάνι του Μποστ» με επιθεωρησιακά κείμενα του αξεπέραστου και αμίμητου σατιριστή Μποστ, τα οποία συνοδεύονται από τη μελωδικότατη μουσική τού διαχρονικού Λουκιανού Κηλαηδόνη.



Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα…

Ποιος ήταν ο αληθινός λόγος που εξώθησε τη Μήδεια να κάνει το αποτρόπαιο έγκλημά της; Ποιο ήταν πραγματικά το τέλος τού Ρωμαίου και της Ιουλιέτας; Τι συνέβη και η Φαύστα απέκτησε εγγόνι, αφού την κόρη της την έφαγαν οι γάτες; Ήπιε ή δεν ήπιε το φαρμάκι η Γκόλφω όταν την παράτησε ο Τάσος; Ποιες είναι οι «ιστορικέ ιστορίε» που έχει να μας αφηγηθεί η Μαμά Ελλάς από τις περιπέτειες που πέρασε όλα αυτά τα χρόνια; Πώς έχασε η Ανεργίτσα το «βιβλιάριο απόρου κορασίς» της και τι λύση βρήκε ο Πειναλέων; Τελικά, επέστρεψαν ή όχι τα μάρμαρα του Παρθενώνα στην Ελλάδα; Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα απαντώνται στην παράσταση.





Τα περισσότερα κείμενα του Μποστ που παρουσιάζονται στην παράσταση, αν και σημείωσαν μεγάλη επιτυχία όταν πρωτοπαίχτηκαν, δεν δημοσιεύτηκαν ποτέ. Το ίδιο ισχύει και για τη μουσική του Λουκιανού Κηλαηδόνη, που γράφτηκε για αυτά καθώς έχει παραμείνει και αυτή ακυκλοφόρητη στο αρχείο του.



Μία παράσταση όπου, χάριν στο ειρωνικό χιούμορ, την παρωδία και τη σατιρική ματιά του Μποστ, οι γνωστές ιστορίες της Φαύστας, της Μήδειας και της Ιουλιέτας, συμπλέκονται με την άγνωστη ιστορία της Γκόλφως, τις «ιστορικέ ιστορίε» που αφηγείται η Μαμά Ελλάς, αλλά και τις περιπέτειες του Πειναλέοντα και της Ανεργίτσας καθώς καλούνται να συγκροτήσουν έναν θίασο. Για πρώτη φορά θα παρουσιαστούν τα πραγματικά φινάλε που έγραψε ο Μποστ στα ήδη γνωστά έργα του –«Φαύστα», «Μήδεια», «Ρωμαίος και Ιουλιέτα»–, δίνοντας μία άλλη, διαφορετική κωμικοτραγική διάσταση στην εξέλιξη των ιστοριών τους!



Συντελεστές

Κείμενα: Μποστ. Σύνθεση – Διασκευή κειμένων – Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Κυριακού. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Κατερίνα Μπιλάλη. Μουσική: Λουκιανός Κηλαηδόνης. Σκηνικά – Κοστούμια: Κατερίνα Τσακότα. Σχεδιασμός φωτισμών: Λέων Εσκενάζη. Χορογραφίες – Κινησιογραφία: Λιλλύ Κουτσανδρέα. Ενορχήστρωση: Γιώργος Κομπογιάννης. Βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Δελαπόρτα. Hair Stylist: Organic Hair Spa by Athanasios. Φωτογραφίες: Φανή Τουμπουλίδου. Photo Artwork: Πένια Παππά. Video – Trailer: Νικήτας Χάσκας

Σχεδιασμός αφίσας: [βιβλιοτεχνία].Επικοινωνία – Προβολή: Βάσω Σωτηρίου – We Will. Παραγωγή: «THEARTES» Α.Μ.Κ.Ε.

* Η παράσταση παρουσιάζεται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.



Διανομή: Κατερίνα Μπιλάλη, Κωνσταντίνος Κυριακού, Ερμόλαος Ματθαίου, Αλεξία Μουστάκα, Κρίστη Παπαδοπούλου, Τέλης Ζαχαράκης. Ακούγονται οι φωνές των: Γιάννη Μποσταντζόγλου και Σπύρου Πούλη





Πού: Θέατρο Μεταξουργείο, Ακαδήμου 14 & Κεραμεικού.

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/ Διάρκεια: 105΄ (χωρίς διάλειμμα)

Rabbit Hole Ι Θέατρο ΕΛΕΡ

«Το βραβευμένο με Πούλιτζερ έργο του Ντέιβιντ Λίντσεϊ-Αμπέρ»



Η παράσταση – που ανέβηκε πέρυσι για πρώτη φορά στην Ελλάδα – παίζεται για δεύτερη χρονιά, στο θέατρο ΕΛΕΡ, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Λυμπερόπουλου. Το Rabbit Hole είναι ένα πολύ ευαίσθητο έργο, σκιαγραφεί μια τραγωδία – και τις συνέπειες αυτής – με απόλυτη ειλικρίνεια, αλλά και χιούμορ, χωρίς ίχνος συναισθηματισμού. Οι διάλογοι, ανθρώπινοι και καθημερινοί, συλλαμβάνουν με εντυπωσιακό τρόπο την αμηχανία και τον πόνο του έλλογου ανθρώπου μπροστά σε μια αδιανόητη κατάσταση – και, τέλος, την ικανότητά του για επιβίωση ή ακόμα και για ελπίδα.





Λίγα λόγια για την πλοκή

Ο τέλειος κόσμος της Μπέκα και του Χάρι γκρεμίζεται, όταν ο γιός τους Ντάνι σκοτώνεται σε τροχαίο. Οκτώ μήνες μετά το ατύχημα, το ζευγάρι προσπαθεί να διαχειριστεί την θλίψη του, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Η Μπέκα προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει την ύπαρξή της στη σουρεαλιστική ατμόσφαιρα που φτιάχνουν η μητέρα και η αδελφή της…



Την ίδια στιγμή, ο Χάρι βρίσκει ανακούφιση σε δραστηριότητες μακριά από την οικογένεια, ενώ η Μπέκα προσεγγίζει κρυφά τον έφηβο που ήταν υπαίτιος για το ατύχημα που άλλαξε τα πάντα. Και ενώ όλα δείχνουν ότι απομακρύνονται, οι δυο τους συνεχίζουν να προσπαθούν, ελίσσονται ο ένας γύρω από τον άλλον, όσο καλύτερα μπορούν προκειμένου να βρουν τον δρόμο τους για ένα μέλλον που κρύβει ευκαιρίες για χαμόγελο και χαρά. Το ταξίδι τους είναι μια οικεία ματιά, σε δυο ανθρώπους που μαθαίνουν να ξαναπλησιάζουν ο ένας τον άλλο, μέσα σε έναν κόσμο που έχει χάσει την ισορροπία του.





Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Λυμπερόπουλος. Μετάφραση: Χριστίνα Μαλακού. Σκηνικά: Δημήτρης Κατσίκης. Κοστούμια: Σάντυ Καραγιάννη. Σχεδιασμός Φώτων: Βασίλης Κλωτσοτήρας. Μουσική Επιμέλεια: Δημήτρης Κυριακόπουλος Βοηθός Σκηνοθέτη: Μάιρα Στυλιανού. Βοηθός Ενδυματολόγου: Καλλιρρόη Φώνη Φωτογράφιση: Σπύρος Περδίου. Οργάνωση Παραγωγής: Μάιρα Στυλιανού. Επικοινωνία – Δημ. Σχέσεις: Βάσω Σωτηρίου. Παραγωγή: Play Productions

Παίζουν: Ευαγγελία Ανδρεαδάκη, Νίκος Γεωργάκης, Εύη Δόβελου, Έλενα Παπαβασιλείου, Πολύκαρπος Φιλιππίδης.





Πού: Θέατρο ΕΛΕΡ, Φρυνίχου 10,Αθήνα

Πότε: Δευτέρα και Τρίτη στις 9:00 μ.μ. Διάρκεια παράστασης: 90’

Προπώληση εισιτηρίων: https://t.ly/XA5Zf

Στη μοναξιά της τσιμεντένιας ζούγκλας Ι Θέατρο Τόπος Αλλού

«Μια αναπαράσταση της μοναξιάς του σύγχρονου ανθρώπου»



Σε βλέπει γι’ αυτό που είσαι, και μόνο αυτό που είσαι καθρεφτίζει αυτή η πόλη, και η μοναξιά της είναι και δική σου, γιατί και μόνος να ‘σαι έχεις πάλι αυτήν.

Η ομάδα «Μικρή Βιομηχανική» παρουσιάζει την παράσταση «Στη μοναξιά της τσιμεντένιας ζούγκλας». Ένα πρωτότυπο κείμενο για την αδυναμία του σύγχρονου ανθρώπου να συντονιστεί με την εποχή, το περιβάλλον, τους γύρω και τον εαυτό του.

Ιστορίες άλλοτε πραγματικές που συναντώνται καθημερινά στη ζούγκλα της Αθήνας, κι άλλοτε καθαρή μυθοπλασία. Παράδοξες, σουρεαλιστικές, συγκινητικές, προσπαθώντας πάντα να αποτυπώσουν τον παραλογισμό της σύγχρονης πραγματικότητας.

«Στη μοναξιά της τσιμεντένιας ζούγκλας»









Λίγα λόγια για την υπόθεση

Εγκλωβισμένοι σε ένα φαντασιακό 1958 με φόντο το Σόχο και το Χάρλεμ, το Μπρονξ και την Κυψέλη, την 5η λεωφόρο και την Πατησίων, το Σέντραλ Πάρκ, την πλατεία Βικτώριας, τους ουρανοξύστες του Μανχάταν και την Ακρόπολη, ο Τζέρι και η Γκιτλ, συναντούν ο ένας τον άλλο για να δώσουν τέλος στην αιώνια μοναξιά τους.



Αλλά στη ζούγκλα κατοικούν πολλά θηρία…



Ο πρίγκιπας του σκότους, Μολώχ. Η φάλαινα στη σοφίτα. Το φάντασμα μιας ξεχασμένης πόρνης. Πέρσες λουλουδάδες. Θρυλικοί τζαζίστες. Πίθηκοι νομπελίστες. Φιλόδοξοι ποιητές. Μέντιουμ. Καλικάντζαροι. Κατάσκοποι κομμουνιστές. Χορευτές χωρίς προοπτική. Εκθρονισμένοι βασιλιάδες. Έκπτωτοι Χολιγουντιανοί αστέρες. Μαύροι Πάνθηρες. Άσφαιροι καουμπόηδες. Ξιπασμένοι γραφειοκράτες.

Τα θηρία αυτά, μας διηγούνται τις ιστορίες τους και μας ξεναγούν στη δική τους μοναξιά. Ώσπου, η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί ως έχει.



Νέα συμφωνία, λοιπόν. Κουράστηκαν πια να πολεμάνε ενάντια σε ένα σύστημα που τους έχει διαλύσει. Κουράστηκαν να συναναστρέφονται με θηρία. Θέλουν να ζήσουν ικανοποιητικά το υπόλοιπο της ζωής τους. Χωρίς ρομαντισμούς και ιδανικά. Αφήνουν τη ζούγκλα να τους καταπιεί. Το σύστημα να τους υποτάξει. Τον παραλογισμό της σύγχρονης πραγματικότητας να τους κάνει κομμάτι του. Λεφτά. Δόξα. Αναγνώριση. Παιδιά. Σκυλιά. Γατιά. Έγγαμος βίος. Αστικές συγκεντρώσεις. Η ζωή μας. Η ζωή τους…







Συντελεστές



Κείμενο – Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Τσίτσος. Βοηθός σκηνοθέτη: Αλεξάνδρα Γεωργίου. Σκηνικό – Κοστούμια: Αφροδίτη Βραχοπούλου. Πρωτότυπη μουσική: Βιολέττα Σταύρακα, Zemra. Σχεδιασμός φωτισμών: Ευσταθία Δρακονταειδή. Σχεδιασμός αφίσας: Αριάδνη Μιχαηλάρη

Παίζουν: Αλέξανδρος Τσίτσος, Βιολέττα Σταύρακα.





Πού: θέατρο "Τόπος Αλλού", Κεφαλληνίας 17 & Κυκλάδων, Κυψέλη. Τηλέφωνο:210 8656004.

Πότε: Δευτέρα και Τρίτη στις 8.30 μ.μ. Διάρκεια παράστασης: 110’