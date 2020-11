Facebook: Το dark mode έρχεται και στην εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα (Βίντεο)

Όπως υποστηρίζει η ειδική στα social media, Manchun Wong, ήδη κάποιοι μεμονωμένοι χρήστες της εφαρμογής του Facebook είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη «σκοτεινή λειτουργία» στα κινητά τους.

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα δοθεί η δυνατότητα ενεργοποίησης του dark mode για όλους τους χρήστες της εφαρμογής σε Android και iOS, ωστόσο όλα δείχνουν ότι δεν απέχουμε πολύ από τη συγκεκριμένη ημέρα. Σ

το παρακάτω video της Jane Manchun Wong σε συνεργασία με το Facebook, μπορείτε να πάρετε σύμφωνα με το pcmag.com μια πρώτη γεύση για την νέα λειτουργία της εφαρμογής.

Facebook is publicly testing Dark Mode! ?



You asked it, I chatted with Facebook’s @alexvoica about it and here’s a video made in collaboration with Facebook! pic.twitter.com/TGjdTXDxoP