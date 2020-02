Ο όρος του Τζιμ Κάρεϊ για ένα sequel της ταινίας «Η Μάσκα»

Στη διάρκεια προώθησης της επικείμενης ταινίας στην οποία παίζει, την προσαρμογή του βιντεοπαιχνιδιού «Sonic The Hedgehog», ο Τζιμ άφησε να εννοηθεί ότι αυτό που θα καθορίσει την απόφασή του να ξαναζωντανέψει τον επιτυχημένο τραπεζίτη που όταν ανακάλυψε μία πράσινη μάσκα μετατράπηκε σε έναν αδίστακτο, τρελό εγκληματία, είναι ο άνθρωπος που θα επιλεγεί για να σκηνοθετήσει την συνέχεια της Μάσκας.



Μιλώντας στο ComicBook είπε ότι «δεν πιστεύω στις συνέχειες και σε όλα αυτά τα πράγματα. Για μένα νομίζω ότι η Μάσκα θα έπαιξε ρόλο ο σκηνοθέτης. Εξαρτάται πραγματικά από τον σκηνοθέτη. Δεν θέλω να το κάνω μόνο και μόνο για να το κάνω. Αλλά θα το έκανα μόνο αν ήταν κάποιος τρελός, οραματιστής σκηνοθέτης».



Το 2005 κυκλοφόρησε μία συνέχεια χωρίς τον Τζιμ Κάρεϊ, η ταινία «Son of The Mask», αλλά δέχτηκε κακές πολύ κακές κριτικές και δεν προχώρησε εισπρακτικά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ