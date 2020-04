Κορονοϊός στις ΗΠΑ: Γυναίκα σε σούπερ μάρκετ έγλειψε προϊόντα αξίας 1.800 δολαρίων

Οι ιθύνοντες του σουπερμάρκετ στο Σάουθ Λέικ Ταχόε, στα σύνορα με την Νεβάδα, κάλεσαν την αστυνομία καθώς όταν την είδαν να γλείφει τα προϊόντα, εν μέσω της επιδημίας του κορονοϊού, διευκρίνισε χθες Τετάρτη (08.04) στο AFP ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας Κρις Φιόρε.

Όταν έφτασαν ο αστυνομικοί, η γυναίκα είχε φορέσει και κοσμήματα που πωλούνται από το κατάστημα, τα οποία είχε επίσης γλύψει.

Σύμφωνα με τον Φιόρε, η 53χρονη είχε γεμίσει το καροτσάκι της με διάφορα προϊόντα, μεταξύ των οποίων κρέας και οινοπνευματώδη, τα οποία δεν μπορούσε να πληρώσει.

Η ίδια τέθηκε υπό κράτηση για βανδαλισμό, ενώ τα προϊόντα που είχε γλείψει χρειάστηκε να καταστραφούν λόγω των φόβων μόλυνσης από την Covid-19 ανέφερε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επικαλούμενο το AFP.

Local woman arrested after "licking" items inside a #SouthLakeTahoe grocery store. @SLakeTahoePD arrested her on felony vandalism charges after $1800 worth of merchandise compromised. She is in the @ElDoradoSheriff jail on $10,000 bail. #StayAtHome https://t.co/6eBEOaPcKT pic.twitter.com/4bdyAXJuXN