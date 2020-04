Πέθανε η Ελένη Κιούμπιτ - Είχε πρωτοστατήσει στην επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Ο λόγος για την Ελένη Κιούμπιτ, που έφυγε από τη ζωή, μετά από μακρόχρονη ασθένεια όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η Ελένη Κιούμπιτ υπήρξε ιδρυτικό μέλος και επί χρόνια γενική γραμματέας της Βρετανικής Επιτροπής για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα και ήταν σύζυγος του εκλιπόντος πρωτεργάτη της εκστρατείας, διακεκριμένου Βρετανού αρχιτέκτονα, Τζέιμς Κιούμπιτ.

Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και έζησε στο Λονδίνο. Με την ιδιότητα της παραγωγού εργάστηκε στον κινηματογράφο σε ταινίες, μεταξύ των οποίων «The War That Never Ends» (1991) του Τζακ Γκολντ και το «Sympathy for the Devil» (1968) του Ζαν Λυκ Γκοντάρ.

Σε συνέντευξη που είχε δώσει στην εφημερίδα «Τα Νέα» στις 18 Αυγούστου 2000 είχε πει ότι ο λόγος που ασχολήθηκε με την εκστρατεία επιστροφής των Γλυπτών ήταν «το όραμα της Μελίνας Μερκούρη, ο ενθουσιασμός της, η λάμψη της και η πεποίθηση που είχε ότι τα Μάρμαρα θα γυρίσουν στον τόπο του».

Στην ερώτηση «ποιο είναι το βασικό ελληνικό επιχείρημα;» είχε απαντήσει: «Ότι τα Μάρμαρα είναι ένα αναπόσπαστο μέλος του Παρθενώνα. Ότι είναι επιστημονικά, αισθητικά και ηθικά απαράδεκτο να είναι μοιρασμένα».

Η Ελένη Κιούμπιτ είχε μάλιστα χαρακτηρίσει το ζήτημα της επιστροφής «πολιτικό», αλλά το λόγο επιστροφής «ηθικό».