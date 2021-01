O Mr Bean κατηγορεί τα «Φιλαράκια» ότι του έκλεψαν μια από τις πιο γνωστές σκηνές του (Βίντεο)

Σύμφωνα με το metro.co, ο ισχυρισμός του έγινε με αφορμή το αφιέρωμα που έκανε το κανάλι ITV στην αγαπημένη σειρά «Mr Bean» για την επέτειο των 30 χρόνων της.

Ο Atkinson θυμήθηκε το επεισόδιο του 1992 στο οποίο βρέθηκε με μια γαλοπούλα στο κεφάλι.

Τέσσερα χρόνια όμως αργότερα, η αμερικανική σειρά «Τα Φιλαράκια» θα είχε μια παρόμοια ιδέα στο επεισόδιο του 1996 «The One With All The Thanksgivings», όταν ο Τζόι θα πάθαινε κάτι αντίστοιχο.

«Όταν κάναμε την ταινία Bean το 1996, αποφασίσαμε να κλέψουμε τους εαυτούς μας και να χρησιμοποιήσουμε ξανά το αστείο με το κεφάλι», είπε ο Atkinson, «κάτι άλλο που φώναζε στα 1990s ήταν τα Friends, έκλεψαν το αστείο μας». Ο ίδιος είπε μάλιστα πως ο περισσότερος κόσμος πίστεψε πως η ταινία του έκλεψε το αστείο από την αμερικανική σειρά. Για το περιστατικό μίλησε και ο στενός συνεργάτης του, Richard Curtis, ο οποίος ήταν αυτός που σκέφτηκε το σκετσάκι με τη γαλοπούλα: «Παραμένω εντυπωσιασμένος με αυτό που έκαναν τα Friends. Δεν μπορώ πραγματικά να πιστέψω ότι συνέβη. Περίεργο».