ΗΠΑ: Η covid-19 «έκοψε» τουλάχιστον έναν χρόνο ζωής

Σημαντικά μείωση το προσδόκιμο ζωής στις ΗΠΑ η πανδημία COVID-19, με μαύρους και ισπανόφωνους να δέχονται ο μεγαλύτερο πλήγμα, σύμφωνα με νέα μελέτη στο έγκριτο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences.