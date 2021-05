Netflix: Βέβαιη η "τιμωρία" για όσους μοιράζονται password

To Netflix ήδη δοκιμάζει τρόπους ώστε να ελέγχονται αυστηρά όσοι μοιράζονται τα passwords των λογαριασμών τους. Αστρονομικές οι απώλειες εσόδων της συνδρομητικής πλατφόρμας παγκοσμίως.

Το Netflix, όπως και κάθε συνδρομητική πλατφόρμα γεννήθηκε για να μοιράζομαστε το περιεχόμενο της με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα, όμως αρκετοί πάνε την υπόθεση της "μοιρασιάς" ένα βήμα παραπέρα. Μόνο στην Αμερική, σύμφωνα με πληροφορίες του Associated Press, ένα 30% των ενήλικων χρηστών, μοιράζεται τα passwords του με φίλους και συγγενείς. Το 2019, περίπου 2,5 δις δολάρια ήταν οι εκτιμώμενες απώλειες από τον διαμοιρασμό λογαριασμών, ενώ το 2024, αυτό το ποσό ανεμένεται να έχει σχεδόν διπλασιαστεί.

Αυτό το στοιχείο της βιομηχανίας του streaming, της οποίας τα ετήσια έσοδα ξεπερνούν τα 120 δισεκατομμύρια δολάρια, δεν ακούγεται τόσο δραματικό. Αν όμως συνυπολογίσουμε ότι το Netflix, όπως και η πλατφόρμα της Amazon έχουν ήδη προχωρήσει σε "χρυσές" επενδύσεις, όπως οι ταινίες 'Knives Out' και η τηλεοπτική μεταφορά του 'Lord of The Rings' - δυο projects αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων - η κατάσταση αρχίζει να δείχνει κρίσιμη.

Συνολικά, μόνο το Netflix αναμένεται να επενδύσει 19 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρωτογενές περιεχόμενο φέτος. Στην ίδια κλίμακα βρίσκονται οι επενδύσεις της Disney+ και της Amazon.

Όπως αναφέρει το Associated Press, όχι το "πώς" αλλά το "πότε" οι συνδρομητικές υπηρεσίες με πρώτο το Netflix, θα εφαρμόσουν έναν "κόφτη" στο διαμοιρασμό password, είναι το επόμενο κρίσιμο ερώτημα. Ήδη τον περασμένο Μάρτιο η Netflix εφήρμόσε πιλοτικά την επαλήθευση λογαριασμών με 2 βήματα σε ορισμένες περιοχές εντός των ΗΠΑ, δίνοντας όμως στον χρήστη και την έξτρα επιλογή της "επαλήθευσης αργότερα"

Μέχρι στιγμής, αναζητείται ο τρόπος που θα λανσαριστεί ένα τέτοιο εργαλείο, ώστε να ελέγχεται αποτελεσματικά η χρήση των password χωρίς ο χρήστης να δέχεται πίεση από την εκάστοτε συνδρομητική υπηρεσία, σε μια εποχή που ιδιαίτερα στο Netflix, παρατηρείται μια δραστική μείωση των συνδρομητών παγκοσμίως.

