Εμβόλιο: Πάνω από το 50% των Ευρωπαίων πολιτών έχει λάβει την πρώτη δόση

Σύμφωνα με την κυρία Σπινάντ, την πρώτη δόση του εμβολίου έχει κάνει το 51,5% των Ευρωπαίων πολιτών. Μέχρι τις 11 Ιουνίου, έχουν πραγματοποιηθεί 286,5 εκατομμύρια εμβολιασμοί συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν παραδοθεί 351,6 εκατομμύρια δόσεις.

Latest update on deliveries of vaccines and vaccination across the EU. We’re on track. pic.twitter.com/5XicCAezlS— Dana Spinant (@DanaSpinant) June 11, 2021

Οδηγίες για το εμβόλιο της AstraZeneca από τον ΕΜΑ

Νέες οδηγίες έδωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) σχετικά με τους εμβολιασμούς με το εμβόλιο της AstraZeneca. Ο οργανισμός συνέστησε σε όσους έχουν παρουσιάσει το σύνδρομο τριχοειδούς διαρροής να μην εμβολιαστούν κατά κορονοϊού με το συγκεκριμένο εμβόλιο και το σύνδρομο θα πρέπει να προστεθεί στις πληροφορίες για το προϊόν ως νέα παρενέργεια. Ακόμα θα πρέπει να προστεθεί και μια επιπλέον προειδοποίηση για την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών σχετικά με αυτόν τον κίνδυνο.

Τι είναι το σύνδρομο τριχοειδούς διαρροής

Το συγκεκριμένο σύνδρομο είναι μια σπάνια και κατάσταση που προκαλεί διαρροή υγρών από μικρά αιμοφόρα αγγεία (τριχοειδή αγγεία), με αποτέλεσμα πρήξιμο κυρίως στα χέρια και τα πόδια, χαμηλή αρτηριακή πίεση, πάχυνση του αίματος και χαμηλά επίπεδα λευκωματίνης στο αίμα.

Πηγή: reader.gr