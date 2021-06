Ο πλανήτης στο πλάι του Έρικσεν: «Εγινε θαύμα», λένε ξένα ΜΜΕ (Βίντεο+φωτο)

Ο Κρίστιαν Ερικσεν σε μια ανύποπτη φάση, κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο στο 42ο λεπτό του αγώνα της Δανίας με την Φινλανδία για το EURO 2021.

Ο αρχηγός της Δανίας Σίμον Κιάερ, τη στιγμή της κατάρρευσης του συμπαίκτη του έτρεξε να σιγουρευτεί πως δεν θα καταπιεί την γλώσσα του, ενώ οι γιατροί με ένα φοβερό σπριντ έφτασαν γρήγορα στο πλάι του με απινιδωτές κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ. Χωρίς ως τώρα να έχουν γίνει αποκαλύψεις σχετικά με τα αίτια της κατάρρευσης του ποδοσφαιριστή της Ιντερ, ξένα ΜΜΕ αναφέρουν πως ο απινιδωτής και η εν γένει άμεση επέμβαση των γιατρών του έσωσαν τη ζωή.

To χρονικό

Το ρολόι έδειχνε το 43ο λεπτό στο Δανία-Φινλανδία, όταν, σε μία ανύποπτη στιγμή, ο Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε μέσα στο γήπεδο! Οι ποδοσφαιριστές τριγύρω του κάλεσαν αμέσως το ιατρικό επιτελείο, το οποίο μπήκε εσπευσμένα στον αγωνιστικό χώρο.

Οι σκηνές ήταν σοκαριστικές, με τους παίκτες της Δανίας να σχηματίζουν ένα ανθρώπινο τείχος μπροστά από τον 29χρονο, για να μη φαίνεται τι συμβαίνει, ενώ το ιατρικό επιτελείο έκανε ανάνηψη και τεχνητή αναπνοή στον άτυχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος πάλευε για τη ζωή του.

Λίγα λεπτά, δε, μετά την κατάρρευση του Έρικσεν, η γυναίκα του άτυχου Κρίστιαν έτρεξε και μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οι ποδοσφαιριστές της Δανίας δεν της επέτρεψαν να πλησιάσει τον σύζυγό της, με τη γυναίκα του Ερικσεν να ξεσπάει σε κλάματα και να προσπαθούν οι Κιάερ, Σμάιχελ να την ενημερώσουν και να την παρηγορήσουν.

Μετά από αρκετή ώρα και πολλές προσπάθειες του ιατρικού επιτελείου, οι ποδοσφαιριστές σήκωσαν σεντόνια γύρω από το φορείο και έβγαλαν εκτός αγωνιστικού χώρου τον Έρικσεν, που έφυγε για το νοσοκομείο. Το παιχνίδι, φυσικά, διακόπηκε και ο αγωνιστικός χώρος άδειασε. Μόνο ο κόσμος παρέμενε στις εξέδρες και περίμενε με αγωνία, όπως όλος ο πλανήτης, να μάθει νεότερα. Όπου γυρνούσε την κάμερα ο σκηνοθέτης έβλεπε κανείς Δανούς και Φινλανδούς δακρυσμένους.

Και μετά ήρθαν τα καλά νέα... Αρχικά κυκλοφόρησε μια φωτογραφία του Έρικσεν, καθώς έβγαινε από το γήπεδο, να έχει τις αισθήσεις του και να κρατάει το κεφάλι του. Μόλις επιβεβαιώθηκε πως είναι αυθεντική, η UEFA ανακοίνωσε πως ο 29χρονος χαφ της Ίντερ είναι «στο νοσοκομείο και σε σταθερή κατάσταση». Λίγο αργότερα το ίδιο ανακοίνωσε και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Δανίας.

Τελικά και αφότου οι παίκτες βεβαιώθηκαν πως ο Έρικσεν έχει τις αισθήσεις του, οι ίδιοι ζήτησαν να παίξουν, να συνεχιστεί, δηλαδή, το παιχνίδι, όπως και έγινε στις 21:30. Εκείνη την ώρα, περίπου, ο πατέρας του Ερικσεν δήλωσε ότι ο ατζέντης του γιου του, του είπε: «Ο Κρίστιαν είναι εκτός κινδύνου, μπορεί και μιλάει», ενώ ο Τόμας Μέλερ από την πλευρά του αποκάλυψε πως ο Κρίστιαν Έρικσεν είχε επικοινωνία με τους συμπαίκτες του από το κρεβάτι του νοσοκομείου, ενώ δημοσιεύματα υποστηρίζουν πως εκείνος τους ζήτησε να αγωνιστούν κανονικά!

Το καμπανάκι για την επιβάρυνση των ποδοσφαιριστών

Η Παγκόσμια Ένωση Ποδοσφαιριστών (FIFPro) με επιστολή της, είχε προειδοποιήσει την UEFA για την κούραση των παικτών, λίγες ώρες πριν το περιστατικό με τον Κρίστιαν Έρικσεν.

Η FIFPro λοιπόν λίγες ώρες πριν το συμβάν με τον Δανό ποδοσφαιριστή, με επιστολή της προς την UEFA είχε προειδοποιήσει για την εξάντληση των παικτών, μετά τα συνεχόμενα παιχνίδια σε μικρό χρονικό διάστημα.

Στην επιστολή μεταξύ άλλων αναφέρεται: «Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ποδοσφαιριστές ανά τον κόσμο μας έχουν πει πόσο βαρύ και εξαντλητικό έχει γίνει το πρόγραμμα, οι συνθήκες σωματικές και πνευματικές, γύρω από έναν αγώνα, οδηγούν σε εξάντληση. Στους επόμενους μήνες θα συζητήσουμε με την FIFA ώστε να μπορέσουμε να εγγυηθούμε ένα πιο δίκαιο πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές, καλύτερες συνθήκες εντός και εκτός του αγωνιστικού χώρου».

Our thoughts are with you Christian Eriksen ? pic.twitter.com/Yhf3pBX9gl