ΗΠΑ: Το ζεύγος Μπάιντεν ανακοίνωσε τον θάνατο του «πρώτου σκύλου», Τσαμπ

«Στις χαρούμενες στιγμές μας και στις ημέρες της μεγαλύτερης λύπης, ήταν εκεί μαζί μας, ευαίσθητος σε κάθε ανείπωτο συναίσθημα και συγκίνηση. Αγαπάμε το γλυκό , καλό μας αγόρι και θα μας λείπει για πάντα», αναφέρεται στην ανακοίνωση των Μπάιντεν.

Ο Τσαμπ ήταν το ένα από τα δύο γερμανικά ποιμενικά που ζούσαν με το ζεύγος Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο. Το δεύτερο είναι ο Μέιτζορ, που υιοθετήθηκε από καταφύγιο το 2018.

Ο Τσαμπ ζούσε με τους Μπάιντεν όταν ο Τζο ήταν αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα και περνούσε τις ημέρες του «κυνηγώντας μπαλάκια του γκολφ στο γκαζόν του Ναυτικού Παρατηρητηρίου», στην Ουάσινγκτον, στις εγκαταστάσεις του οποίου βρίσκεται και η επίσημη κατοικία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ.

Our family lost our loving companion Champ today. I will miss him. pic.twitter.com/sePqXBIAsE