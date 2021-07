ΕΕ: Ξεπέρασε τις ΗΠΑ στο ποσοστό εμβολιασμών του πληθυσμού για τον κορονοϊό

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σήμερα εμβολιάσει μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της με μια πρώτη δόση συγκριτικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (55,5% έναντι 55,4%)», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Κλεμέντ Μπον, με ανάρτησή του στο Twitter. «Συνεχίζουμε, επιταχύνουμε!», πρόσθεσε, κοινοποιώντας στατιστικά δεδομένα από τον ιστότοπο Our World in Data.

#Vaccin | L’Union européenne a aujourd’hui vacciné une plus grande part de sa population en première dose que les Etats-Unis (?? 55,5% / ?? 55,4%). On continue, on accélère ! ?? #COVID19 pic.twitter.com/ldhdijgVJa