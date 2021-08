Deutsche Welle: Γιατί δεν θα υπάρξουν προσφυγικές ροές Αφγανών (Βίντεο)

«Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι η απόγνωση όσων φοβούνται τους Ταλιμπάν και δεν βρίσκουν διέξοδο», δήλωσε ο ειδικός σε θέματα μετανάστευσης Γκέραλντ Κνάους σε συνέντευξή του στη Deutsche Welle.

Η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ υπογράμμισε πως: «Αυτή η εξέλιξη είναι πικρή, δραματική και τρομερή, ειδικά για τους ανθρώπους στο Αφγανιστάν». Παραδέχεται ότι εκτίμησε λάθος την κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Άνγκελα Μέρκελ ξεκαθαρίζει επίσης ότι η γερμανική κυβέρνηση δεν σχεδιάζει να δεχθεί μεγάλο αριθμό προσφύγων στη Γερμανία. «Ο κύριος στόχος μας είναι να παρέχουμε προοπτική σε όσους μας έχουν βοηθήσει άμεσα», διευκρινίζει. Θα ήθελε να παρασχεθεί βοήθεια σε περίπου 10.000 βοηθούς της Γερμανικής Αεροπορίας και τους συγγενείς τους ώστε να απομακρυνθούν από το Αφγανιστάν. Ακόμη, η Γερμανία είναι πρόθυμη θα προσφέρει γρήγορα υποστήριξη στα γειτονικά κράτη του Αφγανιστάν που δέχονται πρόσφυγες.

Ωστόσο, ο ερευνητής σε θέματα μετανάστευσης Γκέραλντ Κνάους αμφιβάλλει αν θα ξεκινήσουν μαζικές μετακινήσεις ανθρώπων από το Αφγανιστάν. Η Καμπούλ βρίσκεται υπό την πλήρη κυριαρχία των Ταλιμπάν, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει παντού σημεία ελέγχου. Ελέγχουν επίσης όλα τα εξωτερικά σύνορα της χώρας: «Η ιδέα ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός Αφγανών θα φύγει δεν ισχύει πρακτικά. Αυτό προς το παρόν δεν είναι δυνατό».

Εκατομμύρια Αφγανοί έχουν τραπεί ήδη σε φυγή

Ο ΟΗΕ κατέγραψε περίπου 2,6 εκατομμύρια Αφγανούς πρόσφυγες στο τέλος του 2020. 1,4 εκατομμύρια ζουν στο γειτονικό Πακιστάν. Πόσα από τα περίπου 38 εκατομμύρια Αφγανών θα μπορούσαν να διαφύγουν στο εγγύς μέλλον; Άγνωστο, λέει ο Γκέραλντ Κνάους.

Θα μπορούσε να επαναληφθεί το προσφυγικό δράμα του 2015/16; Το θέμα θα απασχολήσει την σημερινή προεκλογική εκστρατεία. Τότε, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι ήρθαν στη Γερμανία. Πολλοί από αυτούς ήταν Σύροι. Το θέμα κυριάρχησε και πόλωσε τη δημόσια συζήτηση στη Γερμανία για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Το προσφυγικό αποτελεί ήδη ζήτημα στον προεκλογικό αγώνα», δήλωσε ο πολιτικός επιστήμονας Κλάους Στίβε, από το Καθολικό Πανεπιστήμιο του Αϊχστέτ Ίνγκλοστάτ, σε συνέντευξή του στην DW. «Εάν αυξηθεί ο αριθμός των προσφύγων, κάτι που είναι πιθανό, η κατάσταση θα αλλάξει. Η πολιτική πόλωση θα αυξηθεί» πιστεύει. Σχεδόν όμως όλοι συμφωνούν ότι οι Αφγανοί εργαζόμενοι που βοήθησαν το γερμανικό στρατό και τις γερμανικές οργανώσεις θα πρέπει τώρα να βοηθηθούν γρήγορα. «Αλλά εκεί τελειώνει και η ομοφωνία», πιστεύει ο Στίβε.

«Δεν πρέπει να επαναλάβουμε τα λάθη του 2015», ισχυρίζεται ο υποψήφιος Καγκελάριος της Χριστιανικής Ένωσης, Αρμιν Λάσετ και παίρνει αποστάσεις έτσι έμμεσα από την Καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, η οποία είχε κρατήσει τα γερμανικά σύνορα ανοιχτά εκείνη την εποχή. Ο υποψήφιος Καγκελάριος του SPD, Όλαφ Σολτς δεν θέλει να δεσμευτεί για συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων που θα μπορούσαν να γίνουν δεκτοί στη Γερμανία.

Οι Γερμανοί ανησυχούν

Οι Πράσινοι είναι πιο ανοιχτοί στην ένταξη. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε, υποστηρίζουν, ότι και οι 27 χώρες της ΕΕ θα καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά θα πρέπει να συνεργαστούμε με εκείνες τις χώρες που είναι έτοιμες να δεχτούν πρόσφυγες, δήλωσε η υποψήφια Καγκελάριος των Πρασίνων, Ανναλένα Μπέρμποκ. Όσο για την Εναλλακτική για τη Γερμανία έχει ήδη ζητήσει «αναστολή του δικαιώματος ασύλου και ενίσχυση της προστασίας των συνόρων».

Πρόσφατη έρευνα του ινστιτούτου Civey για την εφημερίδα Augsburger Allgemeine έδειξε ότι η πλειονότητα των Γερμανών φοβάται μια κατάσταση παρόμοια με εκείνη του 2015/16. Σχεδόν τα δύο τρίτα (62,9%) φοβούνται ότι πολλοί πρόσφυγες από το Αφγανιστάν θα μπορούσαν να έρθουν στη χώρα.

Ωστόσο, οι πολιτικοί επιστήμονες Στίβε, Κνάους και Ντιρ Σαράι συμφωνούν ότι η σύγκριση με το 2015 είναι λάθος. «Τότε, οι Τούρκοι δεν απαιτούσαν βίζα για τους Σύρους. Ο καθένας μπορούσε να φύγει και ξαφνικά βρισκόταν στην ΕΕ» λέει ο Γκέραλντ Κνάους και ο Κλάους Στίβε προσθέτει πως «η Γερμανία είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένη σήμερα».

Not a scene of Hollywood, it’s Just #Kabul air port, people want to run away, after the Capture of Kabul by the #Talibans #Afghanistan

By: @Mukhtarwafayee pic.twitter.com/ZLYieJm9mX