Copernicus: Το καλοκαίρι του 2021 ήταν το πιο ζεστό που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη

Συγκεκριμένα, η μέση θερμοκρασία Ιουνίου-Ιουλίου-Αυγούστου στην Ευρώπη ήταν υψηλότερη κατά σχεδόν 1 βαθμό Κελσίου από το μέσο όρο της περιόδου 1991-2020, αναφέρει η υπηρεσία σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Αυτό το καθιστά το πιο ζεστό καλοκαίρι», με μικρή διαφορά (0,1 βαθμό Κελσίου) από τα καλοκαίρια του 2010 και του 2018.

Η θερμοκρασία του Αυγούστου ήταν αρκετά κοντά στο μέσο όρο, γεγονός που υποκρύπτει πολύ σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις διάφορες περιοχές της ηπείρου, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Έτσι, οι θερμοκρασίες ήταν χαμηλότερες από το μέσο όρο στη βόρεια Ευρώπη, αλλά πιο υψηλές στην ανατολική ενώ θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφηκαν στις μεσογειακές χώρες.

«Στη διάρκεια του καύσωνα στη νότια Ευρώπη, θερμοκρασία 48,8 βαθμών Κελσίου καταγράφηκε στις 11 Αυγούστου στη Σικελία. Η θερμοκρασία αυτή, αν επιβεβαιωθεί από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, θα είναι η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη», υπογραμμίζει σχετικά η C3S.

Το κύμα καύσωνα, το οποίο έπληξε επίσης την Ισπανία – και νωρίτερα μέσα στο μήνα την Ελλάδα και την Τουρκία – συνέβαλε στη δημιουργία «ευνοϊκών συνθηκών» για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή, επεσήμανε, εξάλλου, η ευρωπαϊκή υπηρεσία.

?August #temperature highlights from the #CopernicusClimate Change Service #C3S:

?️Globally, August 2021 was, with August 2017, the joint third warmest on record.

?️For Europe, August 2021 was near 1991-2020 average but with contrasting conditions.

➡️ https://t.co/zLlp5oIeUv pic.twitter.com/McKQlxQ8hp