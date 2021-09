Αρτ Μετράνο: Έφυγε από τη ζωή ο «αστυνόμος Μάουζερ» από τη Μεγάλη των Μπάτσων Σχολή (Βίντεο)

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε ο γιος του ηθοποιού στο «The Hollywood Reporter», αναφέροντας πως ο πατέρας του πέθανε την Πέμπτη (9/9) από φυσικά αίτια στο σπίτι του στη Φλόριντα.

Τέλος της δεκαετίας του '80 και ενώ η καριέρα του ήταν στο απόγειό της, ο Αρτ Μετράνο έπεσε από μία σκάλα, την ώρα που πραγματοποιούσε επισκευές στη στέγη του σπιτιού του, με αποτέλεσμα να υποστεί κατάγματα στη σπονδυλική στήλη και να μείνει τετραπληγικός. «Ήταν στο απόγειο της καριέρας του όταν αυτό συνέβη και τότε όλα σταμάτησαν. Αλλά κατάφερε να χαρεί τη ζωή και να ξεπεράσει τις δυσκολίες» δήλωσε ο γιος του Μετράνο σύμφωνα με το ethnos.

Η αρχή της καριέρας του είχε γίνει μέσα από το σόου «The Amazing Metrano» στην Καλιφόρνια. Εκεί τον εντόπισε ο παραγωγός της εκπομπής «The Tonight Show Starring Johnny Carson», που εντυπωσιάστηκε από το ταλέντο του «Μάουζερ». Ο Αρτ Μετράνο έχει συμμετάσχει, μεταξύ άλλων, στις τηλεοπτικές σειρές «Happy Days», «All in the Family», «Bewitched», «Starsky and Hutch» και «Mod Squad».

Η «Μεγάλη των Μπάτσων Σχολή» αποτελείται από επτά μεγάλου μήκους ταινίες, καθώς και δύο τηλεοπτικές σειρές. Ξεκίνησε το 1984 και τελείωσε δέκα χρόνια αργότερα. Η ιστορία ξεκινάει σε μία ανώνυμη πόλη των ΗΠΑ, όπου η Αστυνομία συγκεντρώνει νεοσύλλεκτους, μετά από προτροπή της δημάρχου. Οι ετερόκλητοι χαρακτήρες της ταινίας, τόσο οι μαθητές, όσο και οι καθηγητές, είναι εκκεντρικοί. Ο βασικός ήρωας της σειράς είναι ο Carey Mahoney, ο οποίος αναγκάστηκε να μπει στην Ακαδημία, για να μην πάει φυλακή.

Όπως άλλες παρόμοιες κωμικές δουλειές, έτσι κι αυτή, ως θέμα της έχει ετερόκλητους χαρακτήρες, οι οποίοι δεν τα πάνε καλά στη ζωή τους και μέσα από στερεότυπα, προσπαθούν να εξιλεωθούν, πετυχαίνοντας κάτι. Τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία από τις ταινίες την είχε η πρώτη, η οποία εισέπραξε σχεδόν 150 εκατομμύρια δολάρια.