ΗΠΑ: Τουλάχιστον τρεις νεκροί έπειτα από εκτροχιασμό τρένου στη Μοντάνα

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, που επικαλείται το Associated Press, υπάρχουν αναφορές και για αρκετούς τραυματίες.

Το τρένο εκτελούσε δρομολόγιο που συνέδεε το Σιάτλ με το Σικάγο και μετέφερε 147 επιβάτες και 13 μέλη πληρώματος όταν πέντε βαγόνια εκτροχιάστηκαν κοντά στην πόλη Τζόπλιν, στη Μοντάνα, ανακοίνωσε η Amtrak.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, επιβαίνοντες που είχαν παγιδευτεί στα εκτροχιασμένα βαγόνια κατέστη δυνατό να βγουν. Δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των τραυματιών, πρόσθεσε.

Ο συντονιστής των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων στη Μοντάνα δήλωσε πάντως στην εφημερίδα The New York Times ότι οι τραυματίες είναι «πάνω από πενήντα».

Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν γίνει ακόμη σαφή.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και μεταδόθηκαν από αμερικανικά ΜΜΕ εικονίζουν ανθρώπους να περιμένουν κοντά στις σιδηροτροχιές, με αποσκευές σκορπισμένες γύρω τους, κοιτώντας τα βαγόνια, τουλάχιστον ένα από τα οποία έχει ανατραπεί και βρίσκεται πεσμένο στο πλάι.

Multiple injuries and at least three fatalities were reported after a train derailed near Joplin, Montana, on Saturday evening. Five train cars were derailed with approximately 147 passengers and 13 crew members onboard. pic.twitter.com/UTft3F9m3K