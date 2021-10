Αεροπορική τραγωδία στη Ρωσία: Συνετρίβη αεροσκάφος, 16 νεκροί (Βίντεο)

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από τη συντριβή σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι και ακόμα 7 άτομα βρίσκονται στο νοσοκομείο. «Επτά τραυματίες βρίσκονται στο νοσοκομείο, οι υπόλοιποι 16 δεν δείχνουν κανένα σημάδι ζωής», ανέφεραν οι Αρχές στο Sputnik, σημειώνοντας ότι ένα άτομο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το αεροπλάνο μετέφερε ομάδα αλεξιπτωτιστών, ανακοίνωσε το υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, σύμφωνα παράλληλα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS. Το αεροσκάφος ήταν ένα δικινητήριο Let L-410 Turbolet, που χρησιμοποιείται για δρομολόγια μικρών αποστάσεων.

Τα επίπεδο ασφάλειας αεροπλοϊας στη Ρωσία έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν είναι ασυνήθιστα τα δυστυχήματα με γηρασμένα αεροσκάφη σε μακρινές περιοχές. Τον περασμένο μήνα έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα γηρασμένο μεταγωγικό Antonov An-26 συνετρίβη στη ρωσική Άπω Ανατολή, ενώ τον Ιούλιο και οι 28 επιβαίνοντες ενός ίδιου τύπου αεροσκάφος σκοτώθηκαν στη χερσόνησο της Καμτσάτκα.

#BREAKING: Up to 19 fatalities feared following L-140 plane crash in Menzelinsk, Russia; major search-and-rescue operation underway - TASSpic.twitter.com/6MCVd5YdtH