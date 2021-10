Σουδάν: Πυροβολισμοί εναντίον διαδηλωτών κατά του πραξικοπήματος - 12 τραυματίες (Βίντεο)

Η επιτροπή γιατρών του Σουδάν έκανε λόγο για τουλάχιστον 12 τραυματίες, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Νωρίτερα, το υπουργείο είχε αναφέρει ότι δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους, έπειτα από την έκκληση του πρωθυπουργού Αμπντάλα Χάμντοκ, για να καταγγείλουν το πραξικόπημα του στρατού.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Χάνταθ, ο επικεφαλής του λεγόμενου συμβουλίου εθνικής κυριαρχίας του Σουδάν, στρατηγός Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, αναμένεται να κάνει δηλώσεις για τις εξελίξεις στη χώρα.

Παράλληλα, το διεθνές αεροδρόμιο του Χαρτούμ έκλεισε και οι διεθνείς πτήσεις ανεστάλησαν, μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια του Ντουμπάι.

BREAKING: Military forces opened fire towards protesters near army headquarters in Khartoum, Sudan. pic.twitter.com/yW1ivNIjzv