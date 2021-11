Μαζική άφιξη μεταναστών στα σύνορα Πολωνίας και Λευκορωσίας

Παράλληλα η Λιθουανία ανακοίνωσε ότι μετακινεί στρατεύματα στα σύνορά της με τη Λευκορωσία, ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης στα λευκορωσικά σύνορα.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter από τη λευκορωσική αντιπολίτευση NEXTA, μετανάστες που κρατούν σακίδια και φορούν χειμερινά ρούχα φαίνονται να περπατούν στην άκρη ενός αυτοκινητόδρομου.

❗️A large group of migrants has already approached the border with #Poland pic.twitter.com/NtxhYE8Q6E

Άλλα βίντεο δείχνουν μεγάλες ομάδες μεταναστών να κάθονται στον δρόμο και να συνοδεύονται από ενόπλους ντυμένους στα χακί.

The #Polish Interior Ministry published video of a clash between law enforcers and migrants near the border.@tvp_info @tvn24 @PolsatNewsPL @GPtygodnik pic.twitter.com/aYTIr79wJp