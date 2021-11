Πυρά εναντίον σχολικού λεωφορείου στο Κόσοβο - Νεκρά δύο παιδιά και ο οδηγός

Άλλος ένας μαθητής, ηλικίας 14 ετών, τραυματίστηκε, πάντως η κατάστασή του είναι σταθερή, διευκρίνισε στην κρατική τηλεόραση RTK ο Σκεντέρ Ντρέσαϊ, επικεφαλής νοσοκομείου κοντά στον τόπο όπου διαπράχθηκε η επίθεση.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ο δράστης φόραγε μπαλακλάβα και ήταν εφοδιασμένος με AK-47. Τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα ως αυτό το στάδιο.

Το λεωφορείο ήταν γεμάτο μαθητές που επέστρεφαν σπίτια τους από το σχολείο, είπε στο RTK ο κοινοτάρχης του χωριού Γκλότζαν (κεντρικά), ο Μουστάφα Σελμάνι.

Η πρόεδρος του Κοσόβου, η Βιόσα Οσμάνι, καταδίκασε την επίθεση και κάλεσε την αστυνομία να βρει και να συλλάβει τον δράστη ή τους δράστες το ταχύτερο και να τον ή τους οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης. Έκανε λόγο για «πλήγμα στην ασφάλεια και τη δημόσια τάξη» σε ανάρτηση στον λογαριασμό της στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

«Πιστεύουμε ότι ο δράστης ήταν ένας και κάνουμε το παν για να εξακριβώσουμε τι συνέβη και να τον βρούμε», δήλωσε ο υποδιοικητής του αστυνομικού τμήματος στην Πέγια, ο Βετόν Ελσάνι, στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Appalled by the heinous attack in Gjakovë in which innocent people including children lost their lives.Our sincere condolences to the families of the victims that perished & wishes for a speedy recovery to the injured. In the face of this tragedy, our thoughts are w/ all Kosovars