Κίνα: Θα επιτρέψει την προβολή κορεατικής ταινίας για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια

H κωμωδία «Oh! Το My Gran» θα αρχίσει να προβάλλεται στις κινεζικές κινηματογραφικές αίθουσες από την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Είναι πρώτη κορεάτικη ταινία που φθάνει στους κινηματογράφους της χώρας εδώ και έξι χρόνια μετά το «Assassination» του 2015, με πρωταγωνιστές την Τζον Τζι - Γιουν και τον Λι Γιουνγκ.



Στην ταινία «Oh! Το My Gran που έκανε πρεμιέρα το 2020, πρωταγωνιστεί η ηθοποιός Να Μουν-Χι στον ρόλο ηλικιωμένης γυναίκας που πιστεύει ότι είναι πριγκίπισσα σε σειρά κινουμένων σχεδίων, αλλά στην πραγματικότητα έχει διαγνωστεί με τη νόσο Αλτσχάιμερ και είναι υπό φροντίδα του γιου της και της εγγονής της.



Οι κριτικοί κινηματογράφου στην Κίνα είναι αισιόδοξοι για το μέλλον των κορεατικών ταινιών και σειρών στη χώρα της Ανατολικής Ασίας, περιγράφοντας την προβολή του «Oh! My Gran» στην Κίνα ως μέσο «που σπάει τον πάγο» μεταξύ των δύο χωρών.



«Ίσως είναι μια προσπάθεια να σπάσει ο πάγος» δήλωσε ο Λούο Λούο, κριτικός κινηματογράφου με έδρα το Πεκίνο, στους Global Times και εξήγησε ότι η συγκεκριμένη ταινία επιλέχθηκε ως πιθανή πρώτη από πολλές που θα προβληθούν λόγω του παγκόσμιου θέματος των οικογενειακών δεσμών και της αγάπης.



«Η ταινία θα αρχίσει να προβάλλεται κοντά στο τέλος του χρόνου, που είναι μια εποχή που οι οικογένειες υποδέχονται η μία την άλλη ή συγκεντρώνονται. Η στοργή στην ταινία αγγίζει τις καρδιές του κοινού και τους κάνει να σκεφτούν τις οικογενειακές σχέσεις και τα συναισθήματά τους» πρόσθεσε.