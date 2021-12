Αϊτή: Τουλάχιστον 50 θάνατοι από έκρηξη βυτιοφόρου - «Αδύνατο να αναγνωριστούν» (Βίντεο)

«Διαπίστωσα επιτόπου ότι 50 ως 54 άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί. Είναι αδύνατο να αναγνωριστούν», δήλωσε ο αντιδήμαρχος του Καπ-Αϊτιέν, ο Πατρίκ Αλμονόρ. «Περίπου 20» κατοικίες στην περιοχή έπιασαν φωτιά μετά την έκρηξη, σύμφωνα με τον Αλμονόρ, κάτι που δημιουργεί φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι βαρύτερος.

«Δεν είμαστε ακόμα σε θέση να δώσουμε λεπτομέρειες για τον αριθμό των θυμάτων μέσα στα σπίτια», διευκρίνισε.

Αυτή η φτωχή χώρα της Καραϊβικής μαστίζεται από σοβαρή έλλειψη καυσίμων επειδή συμμορίες λυμαίνονται ένα τμήμα του κυκλώματος ανεφοδιασμού, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αυτό προκαλεί ισχυρή δυσαρέσκεια στους κόλπους του πληθυσμού και η Αϊτή ήταν εξάλλου χθες, Δευτέρα, θέατρο διαδηλώσεων κατά της αύξησης της τιμής της βενζίνης.

Το νοσοκομείο Ζουστινιάν, όπου έχουν μεταφερθεί πολλοί τραυματίες, δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τη συρροή, καθώς πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Δεν έχουμε τα μέσα για να περιθάλψουμε τους πολλούς ανθρώπους που φέρουν σοβαρά εγκαύματα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο νοσηλεύτρια του νοσοκομείου. «Φοβάμαι πως δεν θα καταφέρουμε να τους σώσουμε όλους», πρόσθεσε.

Το λιμάνι στη βόρεια ακτή της Αϊτής, το Καπ-Αϊτιέν, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

