Αυστραλία: Τραγικό δυστύχημα κατά τη διάρκεια γιορτής για το τέλος της σχολικής χρονιάς

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, με την υποστήριξη αρκετών ελικοπτέρων, είχαν σπεύσει στον τόπο της τραγωδίας γύρω στις 10:00 (τοπική ώρα· στη 01:00 ώρα Ελλάδας) στο σχολείο Χίλκρεστ, στο Ντέβονπορτ, την τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της Αυστραλίας.

Δεν δόθηκαν άλλες πληροφορίες για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής των παιδιών και των οικογενειών τους. Σύμφωνα με αυστραλιανά ΜΜΕ, στο εκπαιδευτικό ίδρυμα βρισκόταν σε εξέλιξη γιορτή για το τέλος της σχολικής χρονιάς όταν έγινε το τραγικό δυστύχημα.

Ο ομοσπονδιακός πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Σκοτ Μόρισον, χαρακτήρισε «σπαρακτικό» το δυστύχημα. «Μικρά παιδιά είχαν πάει να διασκεδάσουν, μαζί με τις οικογένειές τους, και αντί γι’ αυτό είχαμε μια τόσο φρικιαστική τραγωδία αυτή την περίοδο του χρόνου. Σου ραγίζει την καρδιά», δήλωσε.

Hard to put into words the scene here in Tasmania’s north-west. It’s just devastating @abcnews pic.twitter.com/oFdCHaJIc9