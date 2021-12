Πυροβολισμοί από Ταλιμπάν σε διαδήλωση γυναικών στην Καμπούλ (Βίντεο)

Κατά το πρακτορείο, το συμβάν σημειώθηκε κοντά στο νοσοκομείο της ιταλικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Emergency.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θανάτους ή τραυματισμούς μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το τηλεοπτικό δίκτυο TOLOnews μετέδωσε νωρίτερα ότι αρκετές δεκάδες γυναίκες διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν για να απαιτήσουν να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά τους.

?? The Taliban opened fire on protesters outside the former Ministry of Women's Affairs in Kabul. pic.twitter.com/lNADAYJC6D