Ιράν: Έστειλε στο διάστημα τρεις ερευνητικές συσκευές (Βίντεο)

Το Ιράν, που διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα πυραύλων στη Μέση Ανατολή, έχει αποτύχει αρκετές φορές στην εκτόξευση δορυφόρων τα τελευταία χρόνια λόγω τεχνικών θεμάτων.

Ο εκπρόσωπος Αχμάντ Χοσεΐνί δήλωσε πως ο πύραυλος μεταφοράς δορυφόρων «Simorgh» εκτόξευσε τρεις ερευνητικές συσκευές σε ύψος 470 χλμ. «Οι ερευνητικοί στόχοι που είχαν τεθεί για αυτή την εκτόξευση επιτεύχθηκαν», δήλωσε ο Χοσεΐνί, σε σχόλια που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. «Αυτό έγινε ως προκαταρκτική εκτόξευση.. Θεού θέλοντος, θα έχουμε μια λειτουργική εκτόξευση σύντομα», είπε σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα αυτού που, όπως είπε, ήταν η πυροδότηση του πυραύλου εκτόξευσης.

First footage of Iran's launch of Simorgh SLV today.



The rocket was reportedly carrying three payloads but given that the rocket reached 7,350 m/s, it's unlikely that they entered orbit. pic.twitter.com/rcsOPSvGrA