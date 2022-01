Πέθανε ο Μάικλ Λανγκ, ο διοργανωτής του Γούντστοκ

Ο Μάικλ Λανγκ, ο κινητήριος μοχλός πίσω από το Woodstock Music And Art Fair του 1969, που έγινε γνωστό απλώς ως Woodstock, πέθανε το Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2022, σε ηλικία 77 ετών, στο Memorial της Νέας Υόρκης .

Την είδηση επιβεβαίωσε η κόρη του Molly B. Lang με ανάρτησή της ανάρτηση στο Facebook. Το Variety ανέφερε ότι ο Lang είχε μια σπάνια μορφή λεμφώματος με την ονομασία non-Hodgkins.

Ο Λανγκ γεννήθηκε στο Μπρούκλιν στις 11 Δεκεμβρίου 1944. Το 1968, μετά την διοργάνωση μιας σειράς συναυλιών στην περιοχή του Μαϊάμι, ο Λανγκ (μαζί με τον Μάρσαλ Μπρεβέτς) διοργάνωσαν το Ποπ Φεστιβάλ του Μαϊάμι το 1968, το οποίο προσέλκυσε περίπου 25.000 άτομα την πρώτη του μέρα. Σε αυτό συμμετείχαν οι Jimi Hendrix, Frank Zappa, John Lee Hooker, Arthur Brown και Blue Cheer.

Αφού μετακόμισε στο Woodstock της Νέας Υόρκης και συνάντησε τον Kornfeld, έναν αξιοσέβαστο μουσικό κυρίως των στούντιο και συνθέτη, οι δυο τους συνέλαβαν την ιδέα για ένα σημαντικό φεστιβάλ για τον εορτασμό των κοινωνικών κινημάτων της δεκαετίας του ‘60 και σχεδίασαν να ανοίξουν ένα στούντιο ηχογράφησης στο Woodstock. Με τον Kornfeld και τους συνεργάτες Roberts και Rosenman, ο Lang ξεκίνησε το φεστιβάλ Woodstock.

Για να το πραγματοποιήσουν, δημιούργησαν μια εταιρεία, την Woodstock Ventures. Οι διοργανωτές ήλπιζαν να προσελκύσουν 50.000 άτομα και, προληπτικά, κατάρτισαν σχέδια για να φιλοξενήσουν έως και 100.000. Για το κοινό, θα ήταν τρεις μέρες μακριά από την πόλη, πράγμα που σήμαινε ότι οι διοργανωτές θα έπρεπε να παρέχουν κάμπινγκ, φαγητό, τουαλέτες, ιατρική περίθαλψη, ασφάλεια και άλλα απαραίτητα για να ζήσουν όλοι μαζί ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο.

Ο Λανγκ υπηρέτησε αργότερα ως σύμβουλος των Rolling Stones πριν ιδρύσει τον οργανισμό Michael Lang. Αργότερα έγινε ο μάνατζερ του Τζο Κόκερ για χρόνια. Επίσης διοργάνωσε τα επετειακά φεστιβάλ Woodstock ’94 και Woodstock ’99. Ωστόσο, τα σχέδιά του να παραγάγει ένα τριήμερο 50ο επετειακό φεστιβάλ Woodstock τον Αύγουστο του 2019 ταλανιζόταν από οργανωτικά προβλήματα.

Μετά την ανακοίνωση της εκδήλωσης στις 19 Μαρτίου με την συμμετοχή αρκετών από τους εν ζωή συμμετέχοντες στο φεστιβάλ του '69, όπως ο John Fogerty και ο Carlos Santana, μαζί με σύγχρονους καλλιτέχνες όπως η Miley Cyrus και ο Jay-Z, πολλές κοινότητες στα βόρεια της Νέας Υόρκης απέρριψαν την πρότασή τους για διάφορους λόγους, ακόμη και υγειονομικούς και η εκδήλωση δεν έγινε ποτέ, εν μέσω μηνύσεων και ανταγωγών.

Σε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε στις 31 Ιουλίου, ο Λανγκ έγραψε: «Λυπούμαστε που μια σειρά απρόβλεπτων αποτυχιών κατέστησε αδύνατο να διοργανώσουμε το φεστιβάλ που φανταζόμασταν με το υπέροχο line-up που είχαμε κλείσει».

Η ιστορία του μεγαλύτερου rock φεστιβάλ είναι λίγο πολύ γνωστή. Τον Αύγουστο του 1969, περίπου 500.000 άτομα συγκεντρώθηκαν για το Φεστιβάλ Γούντστοκ στη μικρή αγροτική κοινότητα του Μπέθελ της Νέας Υόρκης, περίπου μία ώρα οδικώς από την ομώνυμη πόλη της εκδήλωσης. Η τοποθεσία παραχωρήθηκε από έναν τοπικό αγρότη, τον Max Yasgur κι ενώ ο Λάνγκ απέρριψε αρκετούς άλλους χώρους. Σε τρεις νύχτες και τέσσερις ημέρες, το φεστιβάλ παρουσίασε ερμηνείες που καθόρισαν την καριέρα πολλών μουσικών.

Στο φεστιβάλ συμμετείχαν περισσότεροι από 30 ερμηνευτές σε μια άνευ προηγουμένου συγκέντρωση μουσικών ταλέντων, όπως : Joan Baez, Band, Grateful Dead, Who, Blood, Sweat & Tears, Sly and the Family Stone, Jimi Hendrix που ήταν ήδη γνωστοί. Άλλοι, συμπεριλαμβανομένου του Richie Havens, του κιθαρίστα Carlos Santana και του Βρετανού τραγουδιστή Joe Cocker έκαναν ουσιαστικά το ντεμπούτο τους.

Στην ιστορία έμεινε ως «3 ημέρες ειρήνης και μουσικής». Σημαδεύτηκε επίσης από μια μεγάλη καταιγίδας που έφερε πολλή λάσπη.

