Αυστραλία: Ρεκόρ ζέστης με 50,7 βαθμούς Κελσίου

Τέτοιου είδους θερμοκρασίες μπορεί πλέον να καταγράφονται πιο συχνά, λόγω της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη, προειδοποίησε το Αυστραλιανό Συμβούλιο για το Κλίμα. «Νέο ρεκόρ ζέστης στη Δυτική Αυστραλία και εθνικό ρεκόρ!» ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της πολιτείας μέσω Twitter (@BOM_WA).

Η παραθαλάσσια πόλη «Όνσλαου κατέγραψε θερμοκρασία άνευ προηγουμένου: 50,7° Κελσίου, ρεκόρ στη Δυτική Αυστραλία και την πιο υψηλή θερμοκρασία που έχει καταγραφεί σε ολόκληρη την Αυστραλία εδώ και 62 χρόνια».

Τη 2η Ιανουαρίου 1960 είχε καταγραφεί επίσης θερμοκρασία 50,7° Κελσίου στο αεροδρόμιο της πόλης Ούντναντατα στη Νότια Αυστραλία, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

NEW Western Australian maximum temperature record and equal National temperature record*! Onslow reached an unprecedented - 50.7°C which is a WA record and equals Australia's hottest day set 62 years ago in Oodnadatta SA. *Data not official until quality controlled. pic.twitter.com/VfAg0SPuez

«Oι καύσωνες αυτοί μπορεί να γίνουν πολύ συχνοί»

Ο διευθυντής του συμβουλίου για το κλίμα Μάρτιν Ράις τόνισε πως το ρεκόρ εγγράφεται στη μακροπρόθεσμη τάση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην καύση άνθρακα, πετρελαίου και αερίου. Σύμφωνα με τον ίδιο αυτές οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν ήδη «καταστροφικές, θανατηφόρες συνέπειες» στην Αυστραλία. «Τα κύματα καύσωνα σκοτώνουν σιωπηλά στην Αυστραλία, προκαλούν περισσότερους θανάτους από κάθε άλλο ακραίο μετεωρολογικό φαινόμενο» επέμεινε σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, που επικαλείται το AFP.

Σύμφωνα με τον κ. Ράις, εάν δεν υπάρξει δραστική μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, οι καύσωνες αυτοί μπορεί να γίνουν πολύ συχνοί. «Στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη, περί το 2030, θα έχουμε καλοκαιρινές ημέρες με 50 βαθμούς Κελσίου», προειδοποίησε.

Australia has provisionally just had its joint hottest day on record ?️?



With 50.7°C in Western Australia, it also matches the highest recorded temperature in the Southern Hemisphere ? (joint from 1960). pic.twitter.com/W4DBUiUcUd