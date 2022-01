NASA: Ανακαλύφθηκαν υδρατμοί στην ατμόσφαιρα εξωπλανήτη κοντινού στη Γη

Ο πλανήτης, ο οποίος θεωρείται σχετικά κοντινός στη Γη, είχε ανακαλυφθεί και μελετηθεί από τα αμερικανικά διαστημικά τηλεσκόπια Hubble, TESS και Spitzer, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Είναι λίγο μεγαλύτερος από τον Ποσειδώνα και κινείται πέριξ ενός σχετικά ψυχρού άστρου ερυθρού νάνου, που έχει λιγότερο από το μισό μέγεθος του Ήλιου. Ο εξωπλανήτης χρειάζεται λιγότερο από δύο μέρες (η διάρκεια του έτους του) για μια πλήρη περιφορά γύρω από το άστρο του.

Welcome to the club, TOI-674 b. ?



A recent discovery places this exoplanet in an exclusive club – planets with water vapor in their atmospheres!



Learn more about this Hubble & Transiting Exoplanet Survey Satellite discovery: https://t.co/csYtfXTdIU pic.twitter.com/TLLgAUslOh