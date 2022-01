Αυστραλία: Ληστής άρπαξε 42.000 rapid test από αποθήκη

Αναλυτικότερα, ο ληστής εισήλθε στην αποθήκη που βρίσκεται στο προάστιο Μάσκοτ χθες Τρίτη το απόγευμα και «πήρε τα τεστ», δήλωσε μια εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις. «Οι αστυνομικοί του Σάουθ Σίδνεϊ ξεκίνησαν έρευνα για την κλοπή των rapid test αντιγόνου», πρόσθεσε.

Ο Ντόμινικ Πέροτετ, πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, καταδίκασε το συμβάν υπενθυμίζοντας ότι η Αυστραλία αντιμετωπίζει έλλειψη τεστ για την covid-19. «Σε μια περίοδο που όλος ο κόσμος στην πολιτεία μας καταβάλλει απίστευτες προσπάθειες για να φροντίσει για την ασφάλεια των ανθρώπων, κάνοντας θυσίες, τι επονείδιστη πράξη», κατήγγειλε. «Η αστυνομία θα σας πιάσει», τόνισε.

Close to 42,000 COVID-19 rapid antigen tests worth more than $500,000 were stolen from a freight depot in Sydney on Tuesday. https://t.co/M1iWdXSCCx