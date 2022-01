Καταιγίδα Άνα: Σχεδόν 80 νεκροί στο νότιο τμήμα της Αφρικής (Βίντεο)

Οι κυβερνήσεις και σωστικά συνεργεία στις τρεις χώρες βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία αποτίμησης του εύρους των ζημιών που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα στις ακτές στον Ινδικό Ωκεανό και στο κανάλι της Μοζαμβίκης.

Το βράδυ της Πέμπτης στη Μαδαγασκάρη, που θρηνεί 48 θύματα, κηρύχθηκε κατάσταση εθνικής καταστροφής, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στη Μοζαμβίκη και στο Μαλάουι, οι απολογισμοί των θυμάτων παρέμειναν αντίστοιχα στους 18 και στους 11 νεκρούς. Η καταιγίδα έπληξε επίσης τη Ζιμπάμπουε, όπου όμως οι αρχές δεν έχουν ανακοινώνει κανέναν θάνατο.

Δεκάδες χιλιάδες σπίτια υπέστησαν ζημιές, εκατοντάδες κατέρρευσαν υπό το βάρος των λίτρων νερού που έπεσαν μέσα σε μερικές μέρες και άνθρωποι παγιδεύτηκαν.

Γέφυρες κατέρρευσαν μετά την υπερχείλιση ποταμών, που παρέσυραν αυτοκίνητα και τους επιβαίνοντες σε αυτά. Χωράφια πλημμύρισαν, βοοειδή παρασύρθηκαν από τα νερά, καταστρέφοντας το βιός κατοίκων.

Στην Μαδαγασκάρη, 130.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στην πρωτεύουσα Ανταναναρίβο, γυμναστήρια και σχολεία επιτάχθηκαν, μετατράπηκαν σε καταλύματα έκτακτης ανάγκης.

Αφού διέσχισε τον Ινδικό Ωκεανό, η τροπική καταιγίδα Άνα έπληξε το βόρειο και το κεντρικό τμήμα της Μοζαμβίκης. Περισσότερα από 10.000 σπίτια καταστράφηκαν, όπως και δεκάδες νοσοκομεία και σχολεία και υποδομές ηλεκτροδότησης. Η κυβέρνηση και ο ΟΗΕ υπολογίζουν σε 500.000 τον αριθμό των πληγέντων σε αρκετές επαρχίες.

Νέα καταιγίδα, που βαπτίστηκε Μπατσιράι, σχηματίστηκε στον Ινδικό Ωκεανό και αναμένεται να πλήξει τη χώρα τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Μοζαμβίκης. Μπορεί να μετατραπεί σε επικίνδυνη «τροπική καταιγίδα μέσα στις επόμενες ώρες», προειδοποιεί ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών.

Τέσσερις ως έξι κυκλώνες προβλέπεται να πλήξουν την περιοχή ως τα τέλη του Μαρτίου, όταν ολοκληρώνεται η περίοδος των βροχών.

Σύμφωνα με τη Μίρτα Καουλάρντ, αντιπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών στη Μοζαμβίκη, «η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική» καθώς ο βαθμός τρωτότητας αρκετών περιοχών είναι «πολύ υψηλός».

Η Ιταλίδα εξήγησε ότι «η Μοζαμβίκη πρέπει να αντιμετωπίσει μια περίπλοκη κρίση στον βορρά, που πιέζει ακόμη περισσότερο τον προϋπολογισμό της χώρας, τον πληθυσμό, εν μέσω της πανδημίας του νέου κορονοϊού» και «η πρόκληση είναι γιγαντιαία».

Tropical storm Ana has killed at least 12 people in Mozambique and Malawi, authorities say, as well as destroying homes and infrastructure. David Doyle has more. pic.twitter.com/CQckMR3j8a