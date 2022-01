Φον ντερ Λάιεν: Εάν όλοι οι εμβολιασμένοι στην ΕΕ έκαναν ενισχυτική δόση, θα αποφεύγαμε 1 εκατ. νοσηλείες (Βίντεο)

«Σήμερα φτάνουμε σε ένα ορόσημο στις εκστρατείες εμβολιασμών. Πάνω από τους μισούς ενηλίκους στην ΕΕ έχουν κάνει την ενισχυτική δόση για την covid. To 82% των ενηλίκων στην ΕΕ έχουν εμβολιαστεί. Αυτό είναι καλό. Αλλά βέβαια χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα. Αυτοί που μπορούν πρέπει να εμβολιαστούν και να κάνουν την ενισχυτική δόση», σημείωσε σε βιντεομήνυμά της στο Twitter.

Η κ. φον ντερ Λάιεν επισήμανε ότι «οι γιατροί και τα στοιχεία το έχουν κάνει πολύ ξεκάθαρο. Οι εμβολιασμοί και οι ενισχυτικές δόσεις παρέχουν την καλύτερη προστασία κατά του ιού και των μεταλλάξεών του, συμπεριλαμβανομένης της Όμικρον».

Η ίδια συμπλήρωσε ότι «τα δεδομένα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) δείχνουν ότι οι ενισχυτικές δόσεις μπορούν να μας κρατήσουν εκτός νοσοκομείων. Εάν όλοι οι εμβολιασμένοι στην ΕΕ, έκαναν ενισχυτική δόση, θα μπορούσαμε να αποφύγουμε περίπου ένα εκατομμύριο νοσηλείες στην ΕΕ».

«Η πανδημία δεν έχει τελειώσει και η μετάλλαξη Όμικρον εξαπλώνεται πραγματικά γρήγορα σε πολλές χώρες της ΕΕ. Ας προστατεύσουμε τους εαυτούς μας», κατέληξε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Half of all adults in the EU now had their booster shot.



This is good. But we need to do more.



Vaccination and boosters are the best protection against COVID, including Omicron.



If all vaccinated Europeans got a booster, we could avoid around 1 million hospitalisations. pic.twitter.com/flM3fCx81H