Αστραπή 768 χιλιομέτρων στις ΗΠΑ - Έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ

Η υπηρεσία του ΟΗΕ επικύρωσε ακόμη ένα ρεκόρ, αυτό της αστραπής με τη μεγαλύτερη διάρκεια: τη 18η Ιουνίου 2020, καθώς θύελλα έπληττε την Ουρουγουάη και τη βόρεια Αργεντινή, αστραπή είχε διαρκέσει 17,102 δευτερόλεπτα.

Το προηγούμενο ρεκόρ, που είχε παρατηρηθεί στη βόρεια Αργεντινή την 4η Μαρτίου 2019, κατείχε αστραπή διάρκειας 16,73 δευτερολέπτων, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, οι ειδικοί του οποίου βασίζονται στους δορυφόρους για τις μετρήσεις τους.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αστραπή που έσπασε το ρεκόρ μήκους το 2020 εκτεινόταν οριζοντίως σε απόσταση 768 χιλιομέτρων στον ουρανό των νότιων ΗΠΑ (Τέξας, Λουιζιάνα, Μισισίπι). Η απόσταση αυτή είναι περίπου ίση με αυτή που χωρίζει για παράδειγμα το Λονδίνο (Βρετανία) από το Αμβούργο (Γερμανία).

WMO has verified 2 new world records for a⚡️lightning #megaflash Longest distance single flash of 768 km (477.2 miles) across southern #USA - 60 kilometres MORE than old record Greatest duration of 17.102 seconds over #Uruguay and northern #Argentina https://t.co/6AzyzTgMIO pic.twitter.com/VqUgxEDHB2

Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε αστραπή μήκους 709 χιλιομέτρων που αυλάκωσε τον ουρανό της νότιας Βραζιλίας την 31η Οκτωβρίου 2018.

Τα δύο νέα ρεκόρ καταγράφηκαν σε περιοχές όπου είναι συνηθισμένα τέτοια φαινόμενα στη βόρεια και στη νότια Αμερική, δηλαδή αντίστοιχα στις Μεγάλες Πεδιάδες και στη λεκάνη Λα Πλάτα.

«Ο κεραυνός είναι μεγάλος κίνδυνος και θρηνούμε πολλά θύματα κάθε χρόνο. Αυτά τα νέα ρεκόρ υπογραμμίζουν τις σοβαρές ανησυχίες για τη δημόσια ασφάλεια που προκαλούν τα ηλεκτροφόρα σύννεφα που παράγουν αστραπές που ενίοτε διατρέχουν αξιοσημείωτες αποστάσεις», σχολίασε ο γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, ο Πέτερι Τάαλας.

«Ακόμη πιο ακραίες τιμές»

Τα δεδομένα για τα νέα ρεκόρ που επικυρώθηκαν από τον ΠΜΟ, ο οποίος τηρεί το επίσημο αρχείο για τέτοιου είδους ακραία φαινόμενα σε παγκόσμια κλίμακα, δημοσιεύονται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Αμερικανικής Μετεωρολογικής Εταιρείας (Bulletin of the American Meteorological Society).

«Είναι πιθανόν να υπάρχουν ακόμη πιο ακραίες τιμές, και θα μπορέσουμε αναμφίβολα να τις παρατηρήσουμε όταν οι τεχνικές εντοπισμού των αστραπών είναι ακόμη πιο εξελιγμένες», υπογραμμίζει ο Ράνταλ Σέρβενι, ειδικός του ΠΜΟ για τα ακραία μετεωρολογικά και κλιματικά φαινόμενα.

Two new world records for megaflashes of lightning have been recorded by the World Meteorological Organization, including one for the longest distance of a singular flash in North America and one for the longest duration in South America. https://t.co/98hAS6N6d1 pic.twitter.com/PnVeTD8Tep