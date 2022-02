Ουκρανία: Ρωσικά στρατεύματα που είχαν αναπτυχθεί στα σύνορα επιστρέφουν στους στρατώνες (Βίντεο)

Την ανακοίνωση έκανε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, την ώρα που η Δύση ανησυχεί ότι επίκειται μια ρωσική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Ουκρανίας.

«Οι μονάδες της νότιας και δυτικής στρατιωτικής περιοχής, αφού ολοκλήρωσαν τα γυμνάσιά τους, έχουν ήδη αρχίσει (…) να επιστρέφουν στους στρατώνες τους», δήλωσε ο Ιγκόρ Κονατσένκοφ, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας. Την είδηση μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η Ρωσία είχε συγκεντρώσει από τον Δεκέμβριο περισσότερους από 100.000 στρατιώτες στα σύνορα με τη Ουκρανία, εγείροντας φόβους στο Κίεβο για το ενδεχόμενο επικείμενης εισβολής. Η Μόσχα διαψεύδει αυτό το σενάριο, αλλά ζητεί εγγυήσεις για την ασφάλειά της, όπως μια δέσμευση ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ, κάτι που οι Δυτικοί απορρίπτουν.

Η Ρωσία πραγματοποιεί αυτό το διάστημα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια με τη Λευκορωσία, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 20 Φεβρουαρίου.

Russia’s defense ministry has published videos of what it says are tanks moving back to base pic.twitter.com/cWvi7iagLY