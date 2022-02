Κρίση στην Ουκρανία: Ισχυρή έκρηξη στο Λουγκάνσκ - 25.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν την περιοχή

Παρατηρητές του ΟΑΣΕ) ανέφεραν μια απότομη κλιμάκωση των παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός στα σύνορα της ανατολικής Ουκρανίας.

Κλιμακώνεται η ένταση στην ουκρανική κρίση, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να εμφανίζεται πεπεισμένος ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει αποφασίσει να επιτεθεί στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα, Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για σκηνοθετημένες ενέργειες που αποσκοπούν στην περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην ανατολική Ουκρανία.

Περίπου 25.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν την αυτοανακηρυγμένη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ με ίδια μέσα, ενώ περίπου 10.000 θα φύγουν με οργανωμένες αυτοκινητοπομπές, δήλωσε ο Γεβγκένι Κατσαβάλοφ, υπουργός Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων των αρχών των φιλορώσων αυτονομιστών, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Περίπου 25.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα (σ.σ. με τη Ρωσία) με τα δικά τους αυτοκίνητα», είπε ο αξιωματούχος, ενώ «σχηματίζεται οχηματοπομπή για την εκκένωση περίπου 10.000 ανθρώπων» με λεωφορεία.

Οι φιλορώσοι αυτονομιστές ανακοίνωσαν χθες ότι απομακρύνουν τους αμάχους από τις εμπόλεμες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας. Η Δύση βλέπει στην απρόσμενη εξέλιξη το πρόσχημα που ερίζει ότι αναζητεί η Ρωσία για να εισβάλει στη γειτονική χώρα.

Ισχυρή έκρηξη στο Λουγκάνσκ

Μετά την έκρηξη σε αυτοκίνητο στο Ντόνετσκ, το βράδυ της Παρασκευής σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη στο Λουγκάνσκ, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης που δημοσίευσαν σχετικό βίντεο. Ωστόσο, τα γεγονότα δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης.

Αξιωματούχοι των περιοχών που έχουν αποσχισθεί και αυτονομηθεί υποστηρίζουν ότι η Ουκρανία έχει παραβιάσει το καθεστώς κατάπαυσης του πυρός και κάνει χρήση βαρέων όπλων, όπως όλμους.

Ανταποκριτές του ρωσικού sputnik ανέφεραν ότι από την ισχυρή έκρηξη στο Λουγκάνσκ, ξέσπασε φωτιά σε αγωγό φυσικού αερίου.

Το RT, επικαλούμενο το sputnik, κάνει λόγο για τουλάχιστον δύο συνεχόμενες εκρήξεις που συντάραξαν την Λουγκάνσκ.

Explosion of gas pipeline reported in Verhunka, near Luhansk city https://t.co/Z6MQZf81Hf pic.twitter.com/OATsoTopKm via @hochu_dodomu #Ukraine