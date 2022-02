Πέθανε ο πρωτοπόρος καλλιτέχνης Mark Lanegan

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «ο αγαπημένος μας φίλος Mark Lanegan απεβίωσε σήμερα το πρωί στο σπίτι του στο Killarney της Ιρλανδίας. Ο αγαπημένος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, συγγραφέας και μουσικός ήταν 57 ετών και αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Shelley. Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες προς το παρόν. Παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτική ζωή της οικογένειας».

O Mark Lanegan έγινε αρχικά γνωστός ως τραγουδιστής των Screaming Trees, ενώ ήταν επίσης γνωστός ως μέλος των Queens of the Stone Age και των Gutter Twins. Κυκλοφόρησε έντεκα σόλο στούντιο άλμπουμ από το 1990, καθώς και τρία άλμπουμ συνεργασίας με την Isobel Campbell και δύο με τον Duke Garwood.

Από frontman των Screaming Trees στους Gutter Twins

Ο Lanegan ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα το 1984 ως frontman του ψυχεδελικού grunge συγκροτήματος Screaming Trees, με το οποίο κυκλοφόρησε επτά στούντιο άλμπουμ και πέντε EP πριν διαλυθούν το 2000.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο συγκρότημα, ξεκίνησε επίσης σόλο καριέρα και κυκλοφόρησε το πρώτο του σόλο στούντιο άλμπουμ, The Winding Sheet, το 1990.

Στη συνέχεια κυκλοφόρησε άλλα δέκα σόλο άλμπουμ και έλαβε αναγνώριση από τους κριτικούς αλλά μόνο μέτρια εμπορική επιτυχία.

Μετά το τέλος των Screaming Trees, έγινε συχνός συνεργάτης των Queens of the Stone Age και συμμετείχε στα άλμπουμ τους Rated R, Songs for the Deaf, Lullabies to Paralyze, Era Vulgaris και ...Like Clockwork.

Ο Lanegan συνεργάστηκε επίσης με διάφορους καλλιτέχνες κατά τη διάρκεια της καριέρας του, συμπεριλαμβανομένου του Kurt Cobain των Nirvana, με τον οποίο ηχογράφησε ένα ακυκλοφόρητο άλμπουμ με διασκευές των Lead Belly.

Συμμετείχε επίσης με τον Layne Staley των Alice in Chains και τον Mike McCready των Pearl Jam στο συγκρότημα Mad Season.



Επίσης, δημιούργησε τους The Gutter Twins με τον Greg Dulli των Afghan Whigs το 2003, κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ συνεργασίας με την τραγουδίστρια Isobel Campbell των Belle and Sebastian και έχει συμβάλει σε κυκλοφορίες των Melissa Auf der Maur, Martina Topley-Bird, Creature with the Atom Brain, Moby, Bomb the Bass, Soulsavers, Tinariwen, The Twilight Singers, Manic Street Preachers και Unkle, μεταξύ άλλων.

Πηγή: ethnos.gr