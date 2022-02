Εισβολή στην Ουκρανία: Οι αερομαχίες ξεκίνησαν στο Κίεβο (Βίντεο)

Παράλληλα με την πυραυλική επίθεση ξεκίνησαν οι αερομαχίες κοντά στο Κίεβο με τα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης να είναι συγκλονιστικά.

Πριν από λίγο ακούστηκαν ξανά οι σειρήνες στο Κίεβο, καλώντας τους πολίτες να σπεύσουν προς καταφύγια.

Στρατός φυλάει τα κυβερνητικά κτήρια στο κέντρο της πόλης, καθώς υπάρχουν πληροφορίες, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ότι ρωσικές δυνάμεις ίσως προσπαθήσουν να μπουν σε αυτά.

#Ukraine ??: at least two soldiers belonging to the Russian invasion force have been captured by Ukrainian soldiers around #Kharkiv.



It's photos like this that could make Russians back home question the war. pic.twitter.com/xb11DS3wBQ