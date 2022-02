Εισβολή στην Ουκρανία: Σε εξέλιξη η επίθεση στο Κίεβο - Ισχυρές εκρήξεις και φλεγόμενα συντρίμμια σε πολυκατοικία (Βίντεο)

Μέσω Facebook, ο ουκρανικός στρατός ξηράς έκανε λόγο για «πυραυλικές επιθέσεις» εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας και διαβεβαίωσε ότι αναχαιτίστηκαν και καταρρίφθηκαν δύο από τους πυραύλους. Μεταφόρτωσε εξάλλου σύντομο ερασιτεχνικό βίντεο που δείχνει πολυκατοικία στις φλόγες.

Ο δήμαρχος Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε από τη δική του πλευρά ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ο ένας βαριά, από θραύσματα πυραύλων που έπεσαν σε συνοικία της πρωτεύουσας.

More images of the interception over Kyiv pic.twitter.com/n8Pka2ioMx — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 25, 2022

Σε φωτογραφία που μεταφόρτωσε ο κ. Κλίτσκο εικονίζονται πυροσβέστες επί τω έργω μπροστά σε κτίριο που έχει υποστεί ζημιά και βγάζει καπνό.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα «ρωσικό αεροσκάφος» στο Κίεβο, που κατέπεσε σε εννιαώροφη πολυκατοικία προκαλώντας πυρκαγιά, έκανε από την πλευρά του γνωστό ο Αντόν Γκεραστσένκο, ο ουκρανός υφυπουργός Εσωτερικών. Δεν είναι σαφές εάν επρόκειτο για μαχητικό ή τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV), ούτε εάν αναφερόταν στους πυραύλους για τους οποίους έκανε λόγο ο στρατός.

Ukrainian forces downed an enemy aircraft over Kyiv, which then crashed into a residential building and set it on fire, said Anton Herashchenko, an adviser to the interior minister https://t.co/2iw9BU5aeO pic.twitter.com/WSxvsR92Y7 — Reuters (@Reuters) February 25, 2022

Η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων κάνει πολλούς να φοβούνται πως το Κίεβο θα υποστεί επίθεση σύντομα και ότι θα πολλαπλασιαστούν οι επιθέσεις σε στρατηγικές και κυβερνητικές εγκαταστάσεις της πρωτεύουσας.

Ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα έκανε λόγο για «φρικιαστικά πλήγματα» στο Κίεβο από τη Ρωσία, που παρομοίασε με εκείνα της ναζιστικής Γερμανίας. «Η τελευταία φορά που η πρωτεύουσά μας είχε ζήσει κάτι τέτοιο ήταν το 1941, όταν είχε δεχθεί επίθεση από τη Ναζιστική Γερμανία. Η Ουκρανία νίκησε εκείνο το κακό και θα νικήσει κι αυτό», ανέφερε. Κάλεσε να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία και στον πρόεδρό της Βλαντίμιρ Πούτιν και όλες τις χώρες να διακόψουν τις σχέσεις τους με τη Μόσχα και «να διώξουν τους Ρώσους με τις κλωτσιές από παντού». «Σταματήστε τον Πούτιν. Απομονώστε τη Ρωσία», αξίωσε.

Την πρώτη ημέρα της εισβολής, το στρατιωτικό αεροδρόμιο Αντόνοφ στην Γκοστομέλ, προ των πυλών του Κιέβου, δέχθηκε επίθεση από ρωσικές δυνάμεις που μεταφέρθηκαν εκεί με ελικόπτερα, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, που διαβεβαίωσαν ότι η έφοδος αποκρούστηκε.

Νωρίτερα σήμερα ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο περί παρουσίας ρωσικών «ομάδων δολιοφθορών» στην ουκρανική πρωτεύουσα, καλώντας τους κατοίκους της να επαγρυπνούν και να τηρούν την απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας που επιβλήθηκε.

Πέραν του Κιέβου, το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε επίσης σήμερα ότι έγινε βομβαρδισμός με πύραυλο εναντίον θέσης της συνοριοφυλακής στη νοτιοανατολική περιφέρεια Ζαπορίζια και ότι υπάρχουν «νεκροί και τραυματίες».

Η περιφέρεια αυτή δεν έχει χερσαία σύνορα με τη Ρωσία μεν, αλλά βρέχεται από την Αζοφική Θάλασσα.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι, ο οποίος κήρυξε στρατιωτικό νόμο καταρχήν για τριάντα ημέρες και διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις του Κιέβου με τη Μόσχα, υπέγραψε χθες διαταγή γενικής επιστράτευσης.

? AHORA: Avión derribado por misil en la capital #Kiev pic.twitter.com/ruNjZ1gl1U — Noticias Digital ? (@NotiDigitalAr) February 25, 2022

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ρωσικό αεροσκάφος στο Κίεβο, που κατέπεσε σε εννιαώροφη πολυκατοικία προκαλώντας πυρκαγιά, έκανε γνωστό ο Αντόν Γκεραστσένκο, ο ουκρανός υφυπουργός Εσωτερικών, μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Δεν είναι σαφές εάν επρόκειτο για μαχητικό ή τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV).

Υπενθυμίζεται ότι η η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στην Ουκρανία χθες Πέμπτη, με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι 137 ουκρανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και εκατοντάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

BREAKING: Apartment complex in Kyiv hit by debris from falling plane; no word on casualties pic.twitter.com/yBuirRiVkP — WW3 Tracker (@WW3_Tracker) February 25, 2022

Παράλληλα, η ουκρανική συνοριοφυλακή ανέφερε πως βομβαρδίστηκε με πύραυλο θέση της στη νοτιοανατολική περιφέρεια Ζαπορίζια και ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες.

Η περιφέρεια αυτή δεν έχει χερσαία σύνορα με τη Ρωσία, αλλά βρέχεται από την Αζοφική Θάλασσα.

The first explosions have already occurred in Ukrainian capital #Kyiv. The @GeneralStaffUA shot down several aircraft! One of them fell in the #Darnitsa district. A residential building was on #fire. pic.twitter.com/OLOfu0Eity — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) February 25, 2022

Μπλίνκεν: Σκοπός της Ρωσίας ν’ ανατρέψει την κυβέρνηση

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Άντονι Μπλίνκεν, δήλωσε «πεπεισμένος» ότι σκοπός του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν είναι να ανατρέψει την κυβέρνηση της Ουκρανίας.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC την επομένη της έναρξης της ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης πως η Μόσχα θα «επιτεθεί στην πρωτεύουσα και άλλες μεγάλες πόλεις».

«Βλέπουμε δυνάμεις να έρχονται από τον βορρά, από την ανατολή, από τον νότο, και αυτό είναι το σχέδιο που επισημαίναμε στον κόσμο τις τελευταίες εβδομάδες», πρόσθεσε ο κ. Μπλίνκεν. Μολαταύτα διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία «θα επικρατήσει». «Βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, ή μακροπρόθεσμα, είμαι βέβαιος ότι η δημοκρατία και η ανεξαρτησία της Ουκρανίας θα νικήσουν», είπε.

Γενική επιστράτευση ανακοίνωσε ο Ζελένσκι

Γενική επιστράτευση αποφάσισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να αντιμετωπίσει την εισβολή ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στη χώρα του, υπογράφοντας σχετικό προεδρικό διάταγμα. Σύμφωνα με αυτό, η επιστράτευση έχει ισχύ 90 ημερών.

«Αναφορικά με τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας και προκειμένου να διασφαλιστεί η άμυνα του κράτους, η διατήρηση της ετοιμότητας μάχης και κινητοποίησης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας και άλλων στρατιωτικών σχηματισμών, βάσει της πρότασης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας διατάσσω την κήρυξη γενικής επιστράτευσης», αναφέρει το προεδρικό διάταγμα.

Το δραματικό διάγγελμά του

Σε δραματικούς τόνους ήταν το τελευταίο διάγγελμα Ζελένσκι για όσα συμβαίνουν στη χώρα του μετά την επίθεση της Ρωσίας.

Από τη μια ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε τη Δύση ότι παρά τις λεκτικές καταδίκες και τις ανακοινώσεις για κυρώσεις, δεν έστρεξε στο πλευρό της χώρας του για να βοηθήσει στρατιωτικά και από την άλλη είπε ότι o ίδιος είναι ο νο1 στόχος του εχθρού ενώ ο νο2 στόχος είναι η οικογένειά του.

«Ποιος είναι έτοιμος να πολεμήσει μαζί μας; Δεν βλέπω κανέναν. Ποιος είναι διατεθειμένος να δώσει στην Ουκρανία την εγγύηση για την εισδοχή της στο NATO; Όλοι φοβούνται», ανέφερε χαρακτηριστικά σε επικριτικό τόνο ο Ζελένσκι.

«Όσες συζητήσεις κι αν είχα με ξένους ηγέτες, άκουσα ορισμένα πράγματα. Το πρώτο είναι ότι μας υποστηρίζουν. Είμαι ευγνώμων σε κάθε κράτος που μας βοηθάει πρακτικά και όχι μόνο λεκτικά. Αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο ζήτημα — μένουμε μόνοι να υπερασπιστούμε το κράτος μας. Ποιος είναι έτοιμος να πολεμήσει μαζί μας; Ειλικρινά — δεν βλέπω», είπε ο Ζελένσκι.

«Σήμερα ρώτησα τους 27 ηγέτες της Ευρώπης εάν η Ουκρανία θα είναι μέλος του ΝΑΤΟ, ρώτησα ευθέως. Όλοι φοβούνται, δεν απαντούν. Και εμείς δεν φοβόμαστε, δεν φοβόμαστε τίποτα», είπε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε παράλληλα στους όρους του Πούτιν για παράδοση της Ουκρανίας. Όπως τόνισε, «είμαστε διατεθειμένοι να μιλήσουμε για ένα ουδέτερο καθεστώς, καθώς δεν ανήκουμε στο ΝΑΤΟ», προσθέτοντας ωστόσο ότι είναι προβληματισμένος για τις εγγυήσεις που θα λάβει και ποιες θα είναι οι χώρες που θα τις δώσουν.

Σχέδιο για απομάκρυνση των Ελλήνων από τη Μαριούπολη

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του Mega, ετοιμάζεται το σχέδιο εκκένωσης των Ελλήνων που ζουν στη Μαριούπολη, στην οποία εχθές υπήρξαν σποραδικά χτυπήματα από ρωσικά στρατεύματα. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης ήδη τρία άτομα σκοτώθηκαν κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης.