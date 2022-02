Εισβολή στην Ουκρανία: Ήχησαν και πάλι οι σειρήνες - Για 137 νεκρούς από ρωσικά πλήγματα κάνει λόγο το Κίεβο (Βίντεο)

Οι σειρήνες της αεράμυνας άρχισαν να ηχούν νωρίς σήμερα το πρωί στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας, μετέδωσε δημοσιογράφος του διεθνούς πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς και αναμεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Συνεχείς εκρήξεις – Το Κίεβο κάνει λόγο για 137 νεκρούς από τα ρωσικά πλήγματα

Η Ρωσία προχώρησε χθες Πέμπτη το πρωί σε εισβολή στην Ουκρανία και η κυβέρνηση στο Κίεβο κάνει λόγο για τουλάχιστον 137 ανθρώπους νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες μέχρι στιγμής. Η πρωτεύουσα, το Κίεβο, υπέστη πυραυλική επίθεση περί τις 04:00, ενώ πύραυλος έπληξε αεροδρόμιο στη Ρίβνε, άλλη πόλη στο δυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα τον δήμαρχό της.

Ukrainian forces downed an enemy aircraft over Kyiv, which then crashed into a residential building and set it on fire, said Anton Herashchenko, an adviser to the interior minister https://t.co/2iw9BU5aeO pic.twitter.com/WSxvsR92Y7