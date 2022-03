Πόλεμος στην Ουκρανία: Σκοτώθηκε δήμαρχος την ώρα που μοίραζε ψωμί και φάρμακα

Ο δήμαρχος του Γκοστομέλ στην Ουκρανία πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε την ώρα που μοίραζε ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους που επικαλείται το SkyNews.

Η πόλη βρίσκεται κοντά στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο και φιλοξενεί το αεροδρόμιο Γκοστομέλ, ένα βασικό στρατηγικό σημείο στο επίκεντρο των μαχών μεταξύ των ρωσικών και των ουκρανικών δυνάμεων.

Το δημοτικό συμβούλιο του Γκοστομέλ είπε ότι ο Γιούρι Πρύλυπκο πέθανε ενώ μοίραζε ψωμί και φάρμακα σε όσους είχαν ανάγκη.

Σκοτώθηκε μαζί με άλλους δύο, τον Ρουσλάν Καρπένκομ και τον Ιβάν Ζόρε.

Η ανακοίνωση του συμβουλίου αναφέρει ότι «πέθανε ως ήρωας», προσθέτοντας ότι είναι αδύνατο να γίνει αμέσως κηδεία λόγω του πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη.



The occupiers killed Yuri Prilipko, the head of the #Hostomel community. He was distributing bread and medicine to the needy. pic.twitter.com/dgS9n8c9HV