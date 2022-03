Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ έχει αρκετό φυσικό αέριο για αυτόν τον χειμώνα

Η φον ντερ Λάιεν πρόσθεσε στις δηλώσεις που έκανε στο τηλεοπτικό δίκτυο της Γερμανίας ARD, όπως αναφέρουν Reuters και Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας για την εισβολή της στην Ουκρανία είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να προκαλέσουν τον μέγιστο αντίκτυπο στη Μόσχα, ενώ προκαλούν την ελάχιστη δυνατή ζημία στις δυτικές οικονομίες.

Σημειώνεται πως χθες οι Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις προτάσεις της για τη σταδιακή απεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα πριν το 2030, αλλά και μέτρα για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων τιμών της ενέργειας στην Ευρώπη.

We are too dependent on Russian fossils fuels.



We must ensure a reliable, secure and affordable supply of energy to European consumers.



With the #EUGreenDeal, we know how to get there.



But we need to move faster.



This is what RePowerEU is about.