Τζο Μπάιντεν: Η ανάρτησή του και η φωτογραφία για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Το δικό του μήνυμα για τη συνάντηση που είχε με τον Ελληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν μέσω ανάρτησής του στα social media. Ο Μπάιντεν έκανε λόγο για «τιμή του» και συνόδευσε την ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Twitter μαζί με μια φωτογραφία των δύο πολιτικών ηγετών με τις συζύγους τους.

«Ήταν τιμή μου που υποδέχτηκα τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε δεξίωση στον Λευκό Οίκο. Η φιλία, η συνεργασία, και η συμμαχία ανάμεσα στα δύο έθνη μας είναι πιο ισχυρές από ποτέ», έγραψε χαρακτηριστικά λίγες ώρες μετά από τη συνάντηση που είχε με τον κ. Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές το κλίμα μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Τζο Μπάιντεν ήταν εξαιρετικά καλό και όταν έκλεισαν οι πόρτες του οβάλ γραφείου για τους δημοσιογράφους, ενώ η ατζέντα ήταν ευρεία με όλα τα καυτά θέματα. Η φιλοξενία που επιφύλαξε το ζεύγος Μπάιντεν στο ζεύγος Μητσοτάκη στο Λευκό Οίκο ήταν τόσο εγκάρδια που προκάλεσε αίσθηση, ενώ τις λεπτομέρειες είχε επιμεληθεί ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος. Αυτό φάνηκε κι από την ξεκάθαρου συμβολισμού ενδυματολογική επιλογή της γραβάτας με το επαναλαμβανόμενο μοτίβο της ελληνικής σημαίας που φόρεσε για να υποδεχτεί τον Ελληνα πρωθυπουργό στο οβάλ γραφείο, αλλά και το χιούμορ που έκανε ο ίδιος με το παρατσούκλι που του έχει «κολλήσει» η ελληνοαμερικανική κοινότητα «Τζο Μπαϊντενόπουλος» και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να του απαντά ότι τους δεσμούς του με την κοινότητα θα καταδείκνυε καλύτερο το «Μπαϊντενάκης».

It was an honor to host Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis and Mrs. Mitsotaki for a reception at the White House. The friendship, partnership, and alliance between our two nations is stronger than it has ever been. pic.twitter.com/2DLXuP9yhZ