"The Fabelmans" και «Τα πνεύματα του Ινισέριν» οι μεγάλοι νικητές της απονομής των Χρυσών Σφαιρών

Η ημιαυτοβιογραφική ταινία "The Fabelmans" του Στίβεν Σπίλμπεργκ είναι ο μεγάλος νικητής της βραδιάς καθώς κέρδισε το βραβείο της Καλύτερης Ταινίας στην κατηγορία "Δράμα" και το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας έχοντας έτσι μεγάλες πιθανότητες να κερδίσει Όσκαρ στις 12 Μαρτίου.

Τα περισσότερα, αριθμητικά, βραβεία --ανάμεσά τους και εκείνο της Καλύτερης Ταινίας στην κατηγορία Μιούζικαλ ή Κωμωδία--κέρδισε η ταινία «Τα πνεύματα του Ινισέριν» του Μάρτιν Μακ Ντόνα. Η ταινία κέρδισε και βραβεία καλύτερης ανδρικής ερμηνείας σε κωμωδία ή μιούζικαλ για τον Kόλιν Φάρελ και καλύτερου σεναρίου για τον Μακ Ντόνα.

Καλύτερος ηθοποιός δραματικής ταινίας χρίστηκε ο πρωτοεμφανιζόμενος στις Χρυσές Σφαίρες αυστραλός ηθοποιός 'Οστιν Μπάτλερ για τον «Elvis» και καλύτερη ηθοποιός δραματικής ταινίας η έμπειρη και ήδη πολυβραβευμένη Αυστραλή Κέιτ Μπλάνσετ για την «Tar».

Οι Χρυσές Σφαίρες για με τον κινηματογράφο:



Καλύτερη δραματική ταινία: The Fabelmans

Καλύτερη κωμωδία ή μιούζικαλ: Tα πνεύματα του Ινισέριν

Καλύτερη σκηνοθεσία: Στίβεν Σπίλμπεργκ (The Fabelmans)

Καλύτερη ανδρική ερμηνεία σε δραματική ταινία: Όστιν Μπάτλερ (Elvis)

Καλύτερη ανδρική ερμηνεία σε κωμωδία ή μιούζικαλ: Κόλιν Φάρελ (Tα πνεύματα του Ινισέριν)

Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία σε δραματική ταινία: Κέιτ Μπλάνσετ (Tar)

Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία σε κωμωδία ή μιούζικαλ: Mισέλ Γιέο (Τα πάντα όλα)

Καλύτερη Β’ ανδρική ερμηνεία: Kε Χούι Νουάν (Τα πάντα όλα)

Καλύτερη Β’ γυναικεία ερμηνεία: 'Αντζελα Μπάσετ (Black Panther: Wakanda Forever)

Καλύτερο σενάριο: Μάρτιν Μακ Ντόνα (Tα πνεύματα του Ινισέριν)

Καλύτερη μουσική: Τζάστιν Χέργουιτς (Babylon)

Καλύτερη μη αγγλόφωνη ταινία: Argentina, 1985 (Aργεντινή)

Καλύτερο τραγούδι: Naatu Naatu από την ταινία RRR

Καλύτερο κινούμενο σχέδιο: Πινόκιο του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο

Οι Χρυσές Σφαίρες για την τηλεόραση:

Καλύτερο Δράμα: House of the Dragon (HBO)

Καλύτερη Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Abbott Elementary (ABC)

Καλύτερη Μίνι Σειρά, Ανθολογική Σειρά ή Τηλεταινία: The White Lotus: Sicily (HBO)

Καλύτερος Ηθοποιός - Δράμα: Κέβιν Κόστνερ - Yellowstone (Paramount Network)

Καλύτερη Ηθοποιός - Δράμα: Ζεντάγια- Euphoria (HBO)

Καλύτερος Ηθοποιός - Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ-The Bear (FX)

Καλύτερη Ηθοποιός - Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Κουίντα Μπράνσον - Abbott Elementary (ABC)

Καλύτερη Ηθοποιός - Μίνι Σειρά, Ανθολογική Σειρά ή Τηλεταινία: Αμάντα Σέιφριντ- The Dropout (Hulu)

Καλύτερος Ηθοποιός - Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Ίβαν Πίτερς- Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

Καλύτερος Ηθοποιός Β' Ανδρικού Ρόλου - Κωμωδία, Μιούζικαλ ή Δράμα: Τάιλερ Τζέιμς Ουίλιαμς- Abbott Elementary (ABC)

Καλύτερη Ηθοποιός Β' Γυναικείου Ρόλου - Κωμωδία, Μιούζικαλ ή Δράμα: Τζούλια Γκάρνερ--Ozark (Netflix)

Καλύτερος Ηθοποιός Β' Ανδρικού Ρόλου - Μίνι Σειρά, Ανθολογική Σειρά ή Τηλεταινία: Πολ Γουόλτερ Χάουζερ--Black Bird (Apple TV+)

Καλύτερη Ηθοποιός Β' Γυναικείου Ρόλου - Μίνι Σειρά, Ανθολογική Σειρά ή Τηλεταινία: Τζένιφερ Κούλιτζ- The White Lotus (HBO)

ΑΠΕ - ΜΠΕ